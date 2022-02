El último capítulo de The Book of Boba Fett trajo una serie de sorpresas con el regreso de varios personajes de películas y que aparecieron en The Mandalorian; sin embargo, para los fans más fervientes de Star Wars, la aparición de Cad Bane fue toda una sorpresa.

Este personaje tuvo su primera aparición en la serie de Clone Wars, siendo uno de los cazarrecompenzas y mercenarios más peligrosos de la galaxia. Su personalidad y su gran destreza lo hicieron uno de los favoritos de los fans.

¿Quién es Cad Bane?

Cad Bane es un alienigena de la raza Duro, nació en el año 62 de la Era de la Vieja república, desde joven comenzó su trabajo en terrenos ilegales hasta que se empezó a hacer de un nombre.

Conoció a Jango Fett con quien rivalizó, aunque había respeto por el código de cazarrecompensas. Al morir éste, Bane fue considerado como el más peligroso en esta profesión.

Trabajó para la Confederación de Sistemas Independientes y para muchos otros jefes, incluidos Jaba the Hutt. También trabajó para Darth Sidius durante las Guerras Clon y tuvo varios enfrentamientos con los jedis Anakin Skywalker, Obi Wan Kenobi y Ahsoka Tano.

Por muchos años se desconoció su paradero, pues en arcos inconclusos de de la serie Clone Wars, se vio una escena donde se bate a un duelo con Boba Fett, donde de un disparo le deja la icónica abolladura a su casco; se pensaba que Fett lo había matado pero eso no fue así.

En Bad Batch aparece persiguiendo a Omega, un clone de Jango Fett con la única alteración de que es una niña. Ahí enfrenta a los clones de este grupo y a Fennec Shand, quien casualmente ahora es aliada de Boba.

En el episodio 6 de The Book of Boba Fett, aparece ante Cobb Vanth, a quien amenaza para que no se una al ahora ex cazarrecompensas y lo deja mal herido.