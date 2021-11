"¿Te volviste gay, completamente gay?", le preguntaron al rapero, a lo que dio una respuesta simple:

La declaración fue hecha en el episodio 485 de su programa "The Joe Budden Podcast".

A pesar de esta declaración, en redes sociales no han omitido el hecho de que a Joe le gusta ser un "troll", es decir, hacer bromas pesadas y molestar, por lo que hay dudas de si lo dice en serio o si es una broma.

Luego de que su declaración se volviera viral, Joe Budden acudió a Twitter, donde pidió a la gente seguir difundiendo la noticia de que es bisexual.

Ahhhhhhh, i see the word got out!! Continue to spread the word pls

— Joe Budden (@JoeBudden) November 4, 2021