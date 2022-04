La pesadilla para la familia Smith, luego de que Will golpeó a Chris Rock en la gala de los Oscars por bromear acerca de su esposa Jada Pinkett, aún no termina.

Lejos de eso aparecieron críticas a la acción del actor, quien ahora puede perder el premio por interpretar a Richard Williams, el padre de las estrellas de tenis, Venus y Serena, en la película "King Richard". No solo eso, también surgieron viejas situaciones familiares que exponen de nuevo las grietas del matrimonio Smith.

Y, por si faltaran problemas adicionales, ahora Jada Pinkett considera "exagerada" la reacción de su esposo. La esposa de Will sufre de alopecia, una enfermedad que causa la pérdida del cabello. Ella hizo pública hace pocos meses su "aceptación" a la condición que tiene y por la cual decidió raparse la cabeza, momento en el que tuvo el apoyo de Will.

Durante la gala en la que son comunes los chistes sobre los propios artistas, Rock se fijó en la apariencia calva de Jada, quien pareció incómoda. Al notar su rostro Will se lanzó sobre el presentador y le dio una bofetada.

Will Smith reaccionó de manera exagerada, dice Jada Pinkett

Según medios como US Weekly, Jada consideró que fue exagerado el acto de defensa de Will Smith. Agregaron que aunque ella no está molesta con su esposo, sí desearía que no hubiera sucedido la agresión física.

"Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada", dijo una fuente no identificada para el medio. "Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas. Él no necesitaba hacer lo que hizo".

Sin embargo, también aclaran que ella lo apoya en medio de las consecuencias que parece tener ese golpe.

Por el momento, mientras se espera la decisión de la Academia sobre las sanciones que aplicarán a Will Smith, él anunció que se internará para lidiar con el estrés a consecuencia del irreparable momento. Antes de eso se disculpó por la reacción que tuvo.