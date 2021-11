Para Sarah Jessica Parker no todo es "And Just Like That", la secuela de "Sex and the City", pues la actriz también prepara Hocus Pocus 2 y Disney ya dio a conocer la primera imagen de la película, así como anunció la fecha de estreno.

A través de sus redes sociales, Walt Diney Studios dijo que la cinta está aún en producción y que llegará en el otoño del próximo año.

En la cinta participan las 3 actrices que dieron vida a las brujas en la primera cinta: Sarah Jessica Parker, Bette Midlet y Kathy Najimy.

De acuerdo con Disney, la película se estrenará a través de Disney Plus.

Aquí te dejamos la primera imagen de Hocus Pocus 2 con las actrices que dieron vida a las hermanas Sanderson.

They're already running amok, amok, amok! 🕯 Bette Midler, Sarah Jessica Parker and Kathy Najimy are in production on #HocusPocus2, coming Fall 2022 on @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/pLAxIrXmab — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) November 12, 2021

La primera película, que en español lleva el nombre de Abracadabra, se estrenó en 1993 y con el paso de los años se ha convertido en una cinta de culto para Halloween.

La película cuenta la historia de 3 brujas que tras varios siglos muertas revivieron para consumir el alma de los niños y mantenerse jóvenes.

