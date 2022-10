El finalista de American Idol, Willie Spence, murió en un accidente a los 23 años, este martes, de acuerdo con un reporte.

El cantante se encontraba en Tennessee en el momento del accidente automovilístico.

Un diario local, Douglas Now, señaló que Willie murió debido a las heridas que recibió durante el incidente.

La cantante Katharine McPhee Foster confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram.

"Recibí noticias muy trágicas hoy. El dulce Willie Spence murió en un accidente de auto. Solo tenía 23 años. La vida es muy injusta y nada está prometido. Dios descanse tu alma. Fue un honor cantar contigo y conocerte", escribió Katharine en sus historias de Instagram.

¿Quién fue Willie Spence, el finalista de American Idol que murió en un accidente de auto?

Willie apareció durante la temporada 19 de American Idol. Aunque su carrera comenzó a los tres años, cuando inició a practicar canto.

"Creció y comenzó a cantar en la congregación de su abuelo en la iglesia de Florida. Luego comenzó a hacer videos de sí mismo cantando y comenzó a publicarlos en sus redes sociales. Más tarde, en 2021, Willie fue subcampeón de American Idol", señala su biografía.

Durante el final de la temporada en la que participó, Willie interpretó "Georgia on my Mind", "A Change is Gonna Come" y "Stand Up".

En redes sociales como Instagram, Willie tenía más de 485 mil seguidores.

Su última publicación fue un video cantando "Lord you are my hiding place".

Willie tenía programada una presentación en Londres el 12 de noviembre.