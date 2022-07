El estado tiene una gran variedad de conciertos y ofertas de entretenimiento y algunos de ellos tendrán lugar este verano y aquí te decimos cuáles son los que no te puedes perder en Charlotte.

Garth Brooks

El cantante originario de Tulsa se presentará con dos fechas en los próximos días, el 15 y 16 de julio.

Brooks, conocido por temas como "The Dance", "Friends in Low Places" y "Callin' Baton Rouge" se presentará en Bank of America Stadium a las 7:00 p. m.

De acuerdo con el web de Ticket Master, los boletos disponibles cuentan $79.41 más cargos, siendo un total de casi $100.

Bank of America Stadium se encuentra en 800 South Mint St.

El Gran Combo

La banda de Puerto Rico se presentará en el Ovens Auditorium, Charlotte, el próximo 9 de julio, a las 8:00 p. m., para celebrar su aniversario 60.

Durante el concierto podrás presentar de la salsa puertorriqueña. Los boletos van desde los $59 hasta los $129 más cargos y los puedes comprar en Ticketmaster.

Ovens Auditorium se encuentra en 2700 East Independece Blvd.

Gladys Knight

La siete veces ganadora del Grammy es sin duda uno de los conciertos que no te puedes perder este verano en Charlotte.

Igual que el caso anterior, Gladys, intérprete de "Midnight Train to Georgia", "Missing You" y "That's What Friends are For" se presentará en el Ovens Auditorium, en 2700 East Independece Blvd.

El concierto será el próximo 4 de agosto a las 7:30 p. m.

De acuerdo con el sitio de Ticketmaster, los boletos van desde los $52 hasta los $132 más cargos. Algunos boletos incluso rebasan los $300 y $470.

Shawn Mendes

El famoso cantante de 23 años, originario de Canadá, se presentará el 22 de julio en el Spectrum Center como parte de Wonder the World Tour.

Como invitado especial en la gira se encuentra Dermot Kennedy, cantante y compositor irlandés conocido por "Better Days".

La cita es en el Spectrum Center, en 333 East Trade St., a las 7:30 p. m. y los boletos ya están a la venta.

Los paquetes VIP van desde los $274 hasta los $325 más cargos mientras que los boletos sin paquete van desde los $39.50 hasta los $214 más cargos.

Karol G

Luego de conquistar con su gira por Latinoamérica, la Bichota llegará a Carolina del Norte con su gira Strip Love, en los últimos días del verano.

Podrás disfrutar de Karol G en Charlotte el próximo 20 de septiembre a las 8:00 p. m.

Los boletos disponibles van desde los $89.90 hasta los $360 y otros incluso superan los $916 más cargos. Los puedes comprar aquí.

La colombiana, como Mendes, también se presentará en el Spectrum Center.

Cuéntanos qué otros conciertos crees que no te puedes perder este verano en Charlotte y a qué otra celebridad te gustaría ver en vivo.