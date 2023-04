Lil Baby, rapero de 28 años originario de Atlanta, ofrecerá dos conciertos en Carolina del Norte, como parte de su gira It's Only Us, con la que recorrerá Estados Unidos.

Dominique Armani Jones, el verdadero nombre del cantante, presentará las canciones de su álbum It's Only Me, lanzado en octubre del 2022, en 32 ciudades alrededor del país y te decimos cuáles son los lugares del estado en los que hará parada.

La gira de Lil Baby por Estados Unidos comenzará el 26 de julio en Texas, donde visitará Houston, Austin y Dallas. Antes de su llegada a Carolina del Norte, tendrá presentaciones en ciudades como Phoenix, San Diego, Las Vegas, Seattle, Denver y Detroit, entre otras.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Lil Baby en Carolina del Norte?

Antes de su presentación en Carolina del Norte, el ganador del Grammy pasará por Chicago, Washington DC, Boston y Nashville.

Lil Baby se presentará en Raleigh y en Charlotte, el 11 y 12 de septiembre respectivamente. La presentación del cantante en la capital del estado será en PNC Arena mientras que la de la Ciudad Reina en el Spectrum Center. En ambas ciudades, el rapero tendrá como invitados a The Kid LAROI, GloRilla, Gloss Up, Rylo Rodriguez y Hunxho.

Los boletos para el concierto de Lil Baby en Raleigh ya se encuentran a la venta y van desde los $44.50 hasta los $274.50 más cargos e impuestos, aunque también se ofrecen paquetes VIP que van desde los $470 hasta los $945. Puedes encontrar los tickets para el concierto de Raleigh aquí.

Para el concierto de Lil Baby en Charlotte, los boletos inician en $69.50 y van hasta los $433.25 más cargos e impuestos, aunque también se ofrecen paquetes VIP que van desde los $475 hasta los $950. Puedes encontrarlos aquí.