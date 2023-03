El cantante John Mayer hará una sola para en las Carolinas, como parte de su gira en solitario por el país y el músico originario de Connecticut escogió a Charlotte como la ciudad en la que ofrecerá un concierto.

La gira, producida por Live Nation, presenta actuaciones acústicas en solitario de Mayer, apoyándose en su guitarra y con actuaciones especiales en piano y guitarra eléctrica. El tour incluye ciudades de Estados Unidos, pero también Europa, que pronto se darán a conocer.

"Conocido por una combinación sin esfuerzo de guitarra alucinante, voz conmovedora y habilidades impecables para escribir canciones, Mayer ha encendido las listas de éxitos con numerosos éxitos masivos", señala un comunicado sobre la gira del artista.

Mayer es conocido por éxitos como New Light, Gravity, Love on the Weekend, Heartbreak, Warfare, Daughters, Waiting on the World to Change, Last Train Home y Your Body is a Wonderland.

De acuerdo con el comunicado, la gira del 2023 tardó 20 años en prepararse y contará con sets acústicos completos, además, el cantautor nominado al Grammy JP Saxe, abrirá los conciertos de otoño, incluida la fecha en Charlotte.

¿Cuándo es el concierto de John Mayer en Charlotte?

La gira de Mayer arrancará el 29 de marzo del 2023 en St. Louis para seguir por Chicago, Saint Paul, Denver, Phoenix, Palm Desert, Sacramento, Vancouver, Seattle, Los Ángeles, Hollywood, Fort Lauderdale, Ocean City, Bridgeport, Nueva York, Boston, Philadelphia, Nashville, Tampa, Indianapolis, Baltimorey Belmont Park.

El concierto de John Mayer en Charlotte está programado para el 23 de octubre del 2023, en el Spectrum Center, a las 7:30 p. m.

Tras su paso por Charlotte, la gira visitará otras ciudades, como Atlanta, Dallas, Houston, Austin, Salt Lake City y San Francisco para terminar en Los Ángeles el 10 de noviembre del 2023.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para los conciertos de John Mayer?

Los boletos saldrán a la venta a partir del 31 de marzo a las 9:00 a. m. en johnmayer.com y las preventaras arrancarán el miércoles 29 de marzo a las 9:00 a. m. para lo cual es necesario hacer un registro en la página web del cantante.