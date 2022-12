Céline Dion reveló que tiene una enfermedad neurológica incurable, misma que es rara y puede causar espasmos musculares debilitantes.

Conmovida por su estado de salud, la cantante canadiense lamentó haber tardado en poder acercarse a sus fans para explicarles lo que le está pasando.

Asimismo, la intérprete de My Heart Will Go On y All by Myself señaló que no podrá iniciar con su tour por Europa, que estaba programado para febrero de este 2023.

"No puedo esperar a hablar con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y no estaba lista para contarles antes, pero ya lo estoy. He estado luchando con problemas de mi salud desde hace tiempo y ha sido realmente difícil enfrentarme a estos retos y hablar de todo por lo que he pasado", explicó Dion en un video difundido a sus más de cinco millones de seguidores en plataformas como Instagram.

Podría interesarte: Lizzo llegará con un concierto único a Raleigh: The Special 2our

De acuerdo con Dion, recientemente le diagnosticaron una enfermedad neurológica que afecta a una persona en un millón.

"Mientras seguimos aprendiendo de esta rara enfermedad, ahora sabemos que es lo que me ha causado todos los espasmos que he estado teniendo", señaló la cantante.

La artista dijo que esta enfermedad neurológica afecta cada aspecto de su vida diaria, causándole dificultades para caminar y no permitiéndole usar sus cuerdas vocales de la forma en la que está acostumbrada.

A pesar de las dificultades, Dion se dijo con esperanza gracias a sus hijos y su equipo de médicos que la ayudan a reconstruir su fuerza y su habilidad para presentarse en los escenarios.

¿Cuál es la enfermedad neurológica incurable que padece Céline Dion?

La enfermedad, según la propia Dion reveló se llama Síndrome de la Persona Stiff o, traducido al español, Síndrome de la Persona Rígida.

Este síndrome afecta el sistema nervioso central, específicamente el cerebro y la médula espinal.

De acuerdo con la Fundación del Síndrome de la Persona Rígida, la enfermedad puede llevar a los pacientes a estar en silla de ruedas o postrados en cama.

La enfermedad tiene características autoinmunes con síntomas como hiperrigidez, dolor debilitante y ansiedad crónica, además de espasmos musculares.