El popular actor Andrew Garfield, quien volvió a los reflectores por su participación en "Spider-Man: No way Home", recordó que lo rechazaron para un papel por "no ser lo suficientemente guapo".

Garfield se declaró fan de los libros de Narnia, por lo que cuando supo de la película realizó una audición para participar, pero fue rechazado.

“Recuerdo haber estado muy desesperado. Yo audicioné para el papel del Príncipe Caspian en Las Crónicas de Narnia y pensé, ‘Esto podría ser bueno, podría serlo’. Y el brillante y guapo actor Ben Barnes terminó quedándose con el papel. Creo que al final estaba entre nosotros dos y recuerdo haber estado muy obsesionado. Después empecé a molestar a mi representante y me dijo, ‘es porque no te consideran lo suficientemente guapo'" recordó Andrew en entrevista para Variety.

Aunque no pudo quedarse con el papel, esto no desanimó a Andrew Garfield y siguió buscando oportunidades, teniendo una buena participación en The Social Network y posteriormente ganando enorme fama como Spider-Man, realizando dos películas como protagonista.