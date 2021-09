Sin mucho equipo, pero con muchas ganas de ayudar, la policía de Nueva York intentó salvar a una familia de una inundación, pues se encontraban en un sótano inundado, sin embargo, ya estaban muertos y el esfuerzo quedó registrado en un video.

A través de redes sociales, la policía de Nueva York informó el caso y es que vale la pena recordar que el huracán Ida dejó varias inundaciones en ciudades, como en la gran manzana.

El video muestra los intentos de un oficial de ingresar al sótano, mientras se ven objetos flotar como un osito de peluche e incluso artículos de limpieza.

De acuerdo con los reportes, a pesar de que la policía de Nueva York intentó salvar a familia de inundación, ya estaban ahogados.

Se reportó que fueron tres víctimas: Ang Gelu Lama, de 50 años, Mingma Sherpa, de 48 y su hijo, Lobsang Lama, de 2 años.

De acuerdo con los reportes, las inundaciones causaron la muerte de 13 personas en Nueva York, de las cuales 11 murieron ahogadas accidentalmente en sótanos.

Aquí te dejamos el momento en el que un oficial intentó ayudar a la familia.

An unconfirmed report of people in a flooded basement brought police to a Woodside home. Without special equipment they made valiant efforts. Locked doors, rising water level & live electricity forced the officers to call for the @FDNY. (1 of 2) pic.twitter.com/zlbw828pvP