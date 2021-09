El huracán Ida dejó en su paso por Nueva York inundaciones por todo el estado y una de las afectadas fue la cantante Thalía, quien mostró en un video viral cómo su casa quedó inundada.

Fue a través de TikTok, que la estrella que recientemente cumplió 50 años mostró las afectaciones en su mansión, sobre todo en su estudio de grabación.

"Se inundó mi casa. Oh my God", dice la cantante mexicana en uno de los 2 videos que publicó y que rápidamente se hicieron virales; uno de ellos con 5 millones de reproducciones y el otro con 2.2 millones de reproducciones.

En un segundo video, Thalía mostró cómo parte de su casa que quedó inundada fue su estudio de grabación e incluso dijo que su pantalla verde se echó a perder.

"Inundación de mi casa parte 2. Fuck, fuck, oh my God, se inundó mi estudio, no mi estudio, no mames, mi micrófono, no, no, mis cables, todo. Panick Attack", se escucha decir a la artista en el segundo de los videos.