Un policía latino ha sido catalogado como héroe, luego de que el oficial logró atrapar a un bebé de 1 mes que fue arrojado desde un segundo piso.

El incidente ocurrió el sábado por la mañana, en Rose Avenue, Jersey City, Nueva Jersey, cuando un hombre, que no fue identificado, amenazó a un bebé de 1 mes, según informó la Oficina del Fiscal del condado de Hudson.

Los oficiales establecieron un perímetro para negociar con el hombre, sin embargo, este terminó por arrojar al bebé desde un balcón.

Pero las cosas no salieron mal para el bebé gracias al oficial latino Eduardo Matute, quien estaba en el lugar y pudo atrapar sano y salvo al menor.

El bebé fue llevado al hospital para revisarlo, aunque no resultó herido durante el incidente y fue dado de alta rápidamente.

A través de redes sociales, el alcalde de Jersey City, Steven Fulop, compartió el logro del policía latino que logró salvar al bebé arrojado de un segundo piso y agradeció por su trabajo, mientras se puede ver a Matute feliz con el niño al que le salvó la vida.

De acuerdo con los reportes, el hombre que arrojó al bebé fue detenido y enfrenta cargos de intento de asesinato, agresión agravada y poner en peligro el bienestar de un niño.

La investigación del caso aún continíua.

Feeling grateful for the efforts of the Jersey City Police Officers who performed heroically today to keep this baby safe. Thank you JCPD! #jerseycity pic.twitter.com/UptJWywzEe