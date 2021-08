Miembros de la coalición de The North Carolina People’s Budget llegaron la mañana del 3 de agosto, al Tribunal del Condado de Wake para pedir que los jueces locales no procesen los casos de desalojos y que los alguaciles no entreguen avisos de desalojos a los inquilinos.

El sábado 31 de julio venció la última extensión de la moratoria de desalojos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y muchas organizaciones y políticos del estado y de Washington D.C. están luchando para pasar legislación y evitar el desalojo de millones de personas por falta de pago durante la pandemia.

“Ha habido una falla en todos los niveles de gobierno que ha puesto a millones de familias en riesgo de perder sus hogares”, dice Gayle Schwartzberg de Down Home North Carolina. “Es por eso que pedimos a los jueces y alguaciles del condado de Wake que no procesen los desalojos; y a los inquilinos y activistas de todo el estado para que exijan lo mismo en sus comunidades”.

Alma Adams, la congresista que representa la mayoría del condado de Mecklenburg, anunció la semana pasada que estaba copatrocinando una ley para proporcionar una extensión de la moratoria de desalojo de CDC hasta el 31 de diciembre de 2021.

En un comunicado sobre la ley, Adams citó el Atlas de Equidad Nacional, que estima que más de 6.3 millones de hogares están atrasados en su pago del alquiler. Eso incluye “un estimado de 206,000 hogares en todo el estado”.

Además, este fin de semana, la representante Cori Bush de Missouri comenzó a dormir en los escalones del Capitolio como protesta por el fin de la moratoria y la falta de acción de la Cámara de Representantes para pasar una extensión antes del receso de agosto.

Si usted ha tenido dificultades para pagar su alquiler debido al COVID-19, los fondos del programa federal Asistencia de Emergencia para el Alquiler están disponibles en Carolina del Norte.

