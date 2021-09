El otoño de 1996 pintó las calles de Carolina del Norte de azul, negro y plata sin excepción y el invierno fue el menos blanco que se recuerde.

Una temporada después de la llegada de los Panthers a la NFL llegó la inauguración del Bank of America Stadium para desatar un furor nunca antes visto en el estado.

Pero la fiebre fue tal, que rebasó incluso los límites nacionales, porque el amor no entiende de distancias y mucho menos de fronteras.

“Seguía la NFL pero no tenía ningún equipo favorito, pero se vino la expansión”, recuerda Jaime Treviño presidente del club Carolina Panthers Fans México en entrevista con La Noticia.

“Estaba en la preparatoria 22 de la Universidad (de Nuevo León) y ahí son Panteras, aparte me gustaban los colores y decidí irle a Panthers”.

Y para suerte del mexicano, para la temporada 1996, pudo presenciar de cerca esa incesante pasión por el novel equipo, gracias a que su padre consiguió un trabajo temporal ahí.

“Me tocó estar en Carolina del Norte, en Greensboro, la temporada cuando llegaron a Playoffs que le ganaron a los Cowboys”, presume.

“Me tocó vivir la locura total que hubo en el estadio y desde entonces soy seguidor de los Panthers”.

Un amor que no entiende de distancias

El amor de Treviño por Carolina se gestó a pesar de las 1,526 millas (2456.5 km) de distancia entre su lugar de origen, Monterrey, y Charlotte, sede de la franquicia 29 de la liga.

Una brecha más corta que las 1,965 millas (3162.5 km) que traspasó el furor por los Panthers hasta aterrizar en la Ciudad de México, donde el equipo cosechó más fanáticos.

“Cuando se dio el año de expansión, puedo decir que le voy desde el primer año, porque los sigo, pero realmente me volví súper fan de Panthers en el segundo”, reconoce Alberto Lugo, de la capital de México.

“Toda mi familia siempre fue de ver futbol americano, sobre todo mi tío y mi papá me inculcaron mucho ver los juegos y no tenía equipo, en 1985 u 86. No tenía equipo y dije ‘bueno, voy a irle a los Raiders’, pero fue pura desilusión”.

“Pero de los 25 años que llevan los Panthers, me atrapó el equipo, me atrapó el logo, me atraparon los colores y también he vivido y sufrido con Panthers”.

Una tradición de muchos años en México

México es un país de añeja tradición por el futbol americano.

De hecho, una teoría afirma que ese deporte ha sido practicado en el país azteca desde los orígenes de la disciplina a fines del Siglo XIX.

Y se calcula que hay unos 30,000,000 de aficionados a la NFL esparcidos por territorio mexicano.

Muchas mujeres mexicanas son fanáticas del equipo de Charlotte (Foto: Cortesía Carolina Panthers Fans México)

Una cifra que ha incrementado con el tiempo y que incluso equipos jóvenes como Carolina han ayudado a abultar los números pese a su menor popularidad en un país seducido por los clubes más ganadores como Pittsburgh, Dallas y New England.

“Empecé a jugar tochito bandera en 2002 y 2003; Carolina estuvo súper bien y de hecho al año siguiente jugó el Super Bowl; entonces al empezar a ver los juegos me identifiqué mucho con los colores y todo”, comparte Jazmín Ramírez, del Estado de México.

“Yo jugaba de receptor y entonces yo quería ser Steve Smith, de ahí me enganché; en mi casa nadie veía NFL y ese Super Bowl no lo vi, me enteré en la noche que perdieron los Panthers, pero de ahí me enganché y me seguí por esa buena temporada”.

Y es que aquel equipo bajo el mando de John Fox causó revuelo y colmó de frescura a la liga.

Antes del COVID, muchas reuniones de los fans (Foto: Cortesía Carolina Panthers Fans México)

De la derrota de Carolina ante New England, al respeto

A pesar de que perdió ante los Patriots de Tom Bady en la disputa por el Vince Lombardi, ganó el respeto y cariño de muchos.

“Empecé a irle a Panthers cuando llegaron al primer Super Bowl. Yo antes de eso no seguía la NFL tanto, era el típico que solo me junto para ver el Super Bowl”, dice Uri de la Ciudad de México.

“Tengo amigos que le van a Cowboys y entonces yo no quería irle a vaqueros pero no tenía equipo, no seguía bien la liga”.

“Ese año me decidí, me dio flojera ver el Super Bowl y no tomarlo en serio, me decidí y dos equipos llamaron mi atención: Panthers y Ravens, dije, ‘el que llegue más lejos va a ser mi equipo en adelante’”.

“Afortunadamente Carolina llegó más lejos que Baltimore y aquí estamos después de 20 años”.

Panthers, décimo equipo con menos fans en México

Los Panthers apenas y tienen una diminuta rebanada del enorme pastel conformado por millones de fans a la NFL en México, al ocupar la posición 23 de los 32 equipos, según datos obtenidos por La Noticia.

Es decir, Carolina es el décimo club con menos afición en territorio azteca, lo que hace que sus seguidores sean unidos y conformen grupos como el Carolina Panthers Fans México.

Pero sobre todo, ellos son tan genuinos como su equipo.

“Cuando era más chavillo, antes de que existieran los Panthers, veía los juegos de NFL con mi papá y entonces pasaban los de Dolphins, Cowboys y me gustaba el futbol americano pero decía ‘no sé a quién irle’”, señala Gustavo de Monterrey, Nuevo León.

“Pero siempre me ha gustado la pantera como animal felino, como animal siempre me ha gustado mucho y cuando oí que iban a salir Panthers y Jaguars vi los colores y dije ‘este es mi equipo’, desde que nacieron les he ido”.

Mismos colores, misma pasión (Foto: Cortesía Carolina Panthers Fans México)

Las vicisitudes de irle a un equipo poco famoso

En México, en cuanto al consumo de partidos se refiere, el 62 % de los fans asegura ver la NFL a través de televisión por cable.

De ellos, casi la mitad de ellos (26.3 %) lo hace por internet y apenas el 11 % lo hace por canales de televisión abierta, es decir, por Televisa o TV Azteca.

Ese fenómeno podría explicarse precisamente a través de fanáticos como los de Panthers, que al no ser una franquicia popular, obliga a sus seguidores a explorar otras plataformas.

“Conseguir cosas de Carolina era un dolor de muelas; en los últimos años tenemos la ventaja de que ya está la tienda NFL aquí en México, el NFL Game Pass facilita ya ver los partidos, pero antes era buscar links o esperar a que jugaran contra equipos de más marca para verlos en la televisión abierta”, afirma Uri.

“Pero todo eso le da un sabor especial a seguir a este equipo, nos da satisfacciones pequeñitas de lo difícil que fue seguir a Carolina cuando no era tan fácil, seguir con el equipo habla de que lo queremos bien”.

'Pensé que solo yo le iba a Carolina'

“¿Cómo vivimos al ser aficionados de Carolina? Realmente si tenemos una frase en común que nos une como aficionados, es ‘yo pensé que solo yo le iba a Carolina’”.

La NFL organiza anualmente un juego en México como parte de los International Games.

Suele asistir un equipo de menor fama con alguno de mayor número de simpatizantes, por lo que la esperanza de ver a Panthers en el Estadio Azteca, se mantiene viva entre sus fanáticos.

“Tendría que vender un riñón (para asistir), los boletos cuestan casi la mitad de mi hipoteca”, sentencia Jazmín.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Aficionados de vuelta y una NFL cada vez más joven... pero Brady es tan favorito como siempre

El niño milagroso que impulsa el éxito de Carolina Panthers en redes sociales

De Carolina del Sur a los Panthers: Jaycee Horn y las 85 millas a su nueva casa

De no saber inglés a ser el primer chileno en la NFL: “Vine con $50 en el bolsillo”