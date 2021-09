Pese a haber estado hospitalizada tras tener COVID-19, la famosa actriz Paty Navidad, quien ha estado en la lupa por hablar de la enfermedad y criticar las vacunas volvió a hablar tras estar recuperada.

Consternada y deprimida, la actriz habló en el programa "Al Extremo", donde aseguró que solo se sintió mal y tuvo baja oxigenación, por tal motivo fue internada, pero nunca fue intubada.

"¡No me morí, señores. Lo siento, de verdad, todos los que querían que muriera. Amo la vida, disfruto la vida y considero que no le hago daño a nadie'. "Yo llegué al hospital por problemas de oxigenación. El diagnóstico era neumonía. Pero sinceramente nunca me sentí con neumonía. Sí me sentí con problemas de oxigenación leves; nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para respirar ni estuve, como también se dijo, intubada porque no lo permití, porque si lo hubiera hecho quizá hoy no estaría aquí", dijo la actriz.

Sin embargo, reafirmó su postura sobre el COVID-19, que aunque no niega su existencia sí hace menos, pese a haber enfermado.

"Se ha dicho qué he dicho muchas cosas que no he dicho. La primera: Nunca he dije que el coronavirus no exista, al contrario, he dicho que ha existido toda la vida, virus, bacterias, parásitos y es más, tenemos que vivir con ello porque el sistema inmunológico se fortalece. Nunca he dicho que no exista".

Además se mantiene en su decisión de no vacunarse, aunque también aseguró que nunca ha dicho a la gente que no lo haga, pues es decisión propia.

"Se ha dicho que yo digo que no se vacunen, eso es otra mentira. Yo Patricia Navidad no me vacuno porque es mi derecho a elegir vacunarme a no vacunarme. El mismo derecho que tienen los que eligen vacunarse, lo tenemos quienes elegimos no vacunarnos. Que la gente se haga responsable, como yo lo hago, de mis decisiones y las consecuencias".

Paty Navidad aseguró que no está mal de sus facultades mentales como muchos aseguran, si no que simplemente piensa diferente y por eso la atacan.

"La gente lo que quiere es verlo a uno derrotado, verte mal. El odio se elimina con amor, entonces la gente proyecta toda lo que ellos traen, ese dolor, tristeza o miedo.