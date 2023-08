Está ampliamente documentado cómo las agencias de inmigración del gobierno se nutren de bases de datos para vigilar a miles de inmigrantes, incluso ciudadanos, sin necesariamente tener una orden judicial o una causa probable de un delito para hacerlo. Bajo esta premisa, es importante recordar que su huella digital no se puede borrar fácilmente.

¿Puede ICE investigarlo sin la orden de un juez y sin causa probable?

En Estados Unidos, ni la policía ni los agentes de Inmigración pueden entrar a su casa sin permiso o sin la orden de un juez; la Constitución así lo establece. Igualmente, sus datos personales están protegidos por la misma enmienda. Sin embargo, ICE está aprovechando una laguna legal y ha invertido miles de millones de dólares en un poderoso sistema de vigilancia, prácticamente sin restricciones y sin supervisión.

El informe “American Dragnet: Data-Driven Deportation in the 21st Century”, del Georgetown Law Center on Privacy and Technology, explica cómo ICE ha accedido, a menudo sin ningún tipo de supervisión judicial, legislativa o pública, a bases de datos que contienen registros personales y detallados de la gran mayoría de las personas en el país.

El reporte señala que ICE tiene escaneadas las fotos de las licencias de conducir de 1 de cada 3 adultos en el país, y tiene acceso a los datos de las licencias de conducir de 3 de cada 4 adultos. Los agentes pueden ubicar a 3 de cada 4 adultos a través de los registros de servicios públicos como el agua o la electricidad.

¿Puede ICE acceder a mis cuentas privadas de redes sociales?

Un reciente reporte destaca una nueva práctica que amplía la red de información que ICE está usando para vigilar a los inmigrantes.

A finales de mayo, "The Guardian" reveló cómo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) envió a grandes empresas tecnológicas, como Google, Twitter y Meta, al menos 500 citaciones administrativas exigiendo información personal confidencial de sus usuarios.

A diferencia de las órdenes de registro, las citaciones administrativas no cuentan con el aval de un juez, lo que significa que las empresas no están legalmente obligadas a cumplir o responder hasta que un juez las obligue a hacerlo. "The Guardian" encontró evidencia de que las empresas tecnológicas entregaron información de sus usuarios en algunos casos, aunque no está claro hasta qué punto cumplieron con todas las solicitudes de ICE.

¿Qué hacer?

El acelerado desarrollo tecnológico ha hecho más fácil que nunca violar la privacidad de las personas. Todo lo que usted coloca en Internet, cada transacción que hace con su tarjeta de crédito, cada mensaje de texto, cada llamada, cada página que visita, puede ser fácilmente rastreado. Por ello, es muy importante que vigile su comportamiento cibernético.

Este fenómeno de vulnerabilidad es nuevo y aún no hemos visto plenamente sus alcances. Para bien o para mal, es muy difícil vivir aislado de la tecnología. Por ello, no se exponga innecesariamente a situaciones de las que luego pueda arrepentirse.

Vigile sus comentarios en las redes sociales, piense dos veces antes de subir fotografías y recuerde que su huella cibernética quedará para siempre en el mundo virtual.

Todo lo antes expuesto no es una apología a la paranoia de sentirse constantemente vigilado. Es una advertencia de que todo lo que usted diga en el mundo digital también puede ser usado en su contra.

Quizás uno de los grupos más vulnerables en este tema sean nuestros jóvenes. Las nuevas generaciones avanzan de la mano con los avances informáticos, mientras que muchos padres se han visto relegados a contemplar cómo sus hijos dominan un mundo que muchos adultos están conociendo recién.

