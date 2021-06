Ola de calor azota el país, sobre todo el noreste. Las altas temperaturas han superado los récords. Tal es el caso de Portland, Oregon que rompió el sábado récord de temperatura y suceder de nuevo el domingo.

Los meteorólogos aseguran que muchas comunidades del noroeste del país podrían registrar los días más calurosos de su historia. La ola de calor ha obligado a residentes a buscar cómo refrescarse.

Los aires acondicionados y ventiladores se han agotado en las tiendas. Los hospitales cancelaron la vacunación al aire libre y los equipos de béisbol cancelaron o adelantaron sus partidos de fin de semana. Lo más preocupante es que las compañías eléctricas se preparan para posibles apagones.

Según los pronósticos, las altas temperaturas podrían ser mayores el domingo y lunes y muchas marcas podrían ser rebasadas.

Estas son las posibles temperaturas que dejará la ola de calor

La ciudad Portland, Oregon, alcanzó los 108º F (42.2º C) el sábado en la tarde, según el Servicio Nacional de Meteorología. El anterior máximo histórico de calor en la ciudad más grande del estado era 107º F (41.7º C), registrado en 1965 y 1981.

Seattle alcanzó 101º F (38.3º C) el sábado, convirtiéndose en el día más caluroso de junio en su historia. También fue la cuarta vez que el termómetro rebasó los 100º F (37.7º C). En esta ciudad, la temperatura más calurosa, de 103º F (39.4º C) grados, fue registrada en 2009.

Otras ciudades y localidades, desde el estado de Washington hasta Portland y el sur de Oregon registrarán nuevos récords de calor. Según los pronósticos, las temperaturas podrían rebasar por varios grados los niveles normales.

Los habitantes de estas regiones están acostumbrados a un clima templado y muchos no tienen aire acondicionado.

El “domo de calor” ampliado sobre el noroeste cerca del Pacífico es un adelanto del futuro porque el cambio climático está reconfigurando los patrones meteorológicos a nivel mundial, dijo Kristie Ebi, profesora de la Universidad de Washington, que estudia el calentamiento global y sus efectos en la salud pública.

“Sabemos que el cambio climático está aumentando la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor. Tendremos que acostumbrarnos a esto hacia adelante”, agregó.

Con información de The Associated Press

Para más noticias, suscríbete a nuestro newsletter