A inicios de esta semana, te contamos de 3 niños abandonados, quienes estaban en una propiedad donde también estaba el cuerpo de un niño muerto y ahora las autoridades acusaron a la madre de los menores y a su novio por el caso que se registró en Houston, Texas.

La madre fue identificada como Gloria Williams, de 35 años, mientras que su novio, como Brian Coulter, de 31 años.

A través de redes sociales, Ed González, el alguacil del condado de Harris, informó de la detención de Gloria y de Brian.

Gloria fue acusada de delitos graves de lesión a un niño por omisión, no proporcionar atención médica, no proporcionar una supervisión adecuada y alteración de pruebas en un cadáver humano. Además, se espera que se presenten cargos adicionales.

El alguacil del condado de Harris informó que Brian Coulter fue acusado del asesinato del menor, quien tenía 8 años cuando falleció en el 2020.

Aunque se calculó que el menor murió en 2020, el hallazgo del cadáver fue hecho hasta este 24 de octubre, en un departamento de la calle Green Crest, al oeste de Houston.

El forense determinó que la causa de muerte fue por violencia homicida y no de causas naturales, pues el niño presentaba señas de múltiples lesiones por fuerza contundente.

