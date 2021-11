Si eres de esas personas que la Navidad te llena de júbilo y solo quieres adornar tu casa, escuchar villancicos y disfrutar de esta época, es tu oportunidad de ganar $2.500 viendo películas.

Y es que la empresa Reviews.org está ofreciendo esa cantidad para aquella persona afortunada que vea 25 películas de la Navidad.

El objetivo de este atractivo trabajo es de ayudar a la empresa a encontrar la mejor película de Navidad de la historia.

El puesto tiene por nombre Holiday Chief Cheermeister (Jefa/Jefe de Animadoras Navideñas).

El árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York, un abeto noruego de 26 metros de altura y 12 toneladas de peso envuelto para el transporte, es alzado sobre un camión, 11 de noviembre de 2021. El árbol fue instalado, y aguarda decoración, en Rockefeller Center el sábado 13 de noviembre de 2021. (Diane Bondareff/AP Images for Tishman Speyer)

Y consiste en hacer comentarios y reseñas viendo 25 películas de Navidad en 25 días y va a ganar por eso $2.500.

Los afortunados que consigan el trabajo deben especificar y fundamentar por qué determinadas películas son las mejores de la historia sobre la Navidad.

Los elegidos deberán tener un dispositivo compatible con la transmisión de las películas.

De igual forma necesitan disponibilidad de tiempo para hacer el maratón de las películas y contestar la encuesta correspondiente.

Además del pago en depósito directo de $2 mil 500 dólares, la persona elegida recibirá suscripciones gratuitas durante todo el año a las principales plataformas streaming.

Las plataformas serían Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video de Amazon, HBO Max, Apple TV+ y Hallmark Movies Now.

Las lista de películas de Navidad que se verían

Eta es la lista de películas de Navidad que la empresa usaría para el trabajo.

Home Alone

Frosty the Snowman

The Santa Clause

Elf

Klaus

A Christmas Story

Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Rise of the Guardians

The Polar Express

A Christmas Carol

The Holiday

Christmas with the Kranks

National Lampoon’s Christmas Vacation

Arthur Christmas

How the Grinch Stole Christmas (1967)

The Grinch (2018)

Miracle on 34th Street

It’s a Wonderful Life

Jingle All the Way

A Charlie Brown Christmas

Deck the Halls

Love Actually

Last Holiday

Four Christmases

The Muppet Christmas Carol

También incluye algunas otras películas que tienen más que ver con la festividad del Año Nuevo que con la Navidad, como estas:

New Year’s Eve

When Harry Met Sally

Rent

While You Were Sleeping

The Holiday

Bridget Jones’s Diary

Sleepless in Seattle

Holiday Inn

An Affair to Remember

About Time

Las solicitudes para aplicar para este trabajo tienen como fecha límite el 3 de diciembre.

Tienen que enviarse a la página web de Reviews.org, el elegido será anunciado por el canal de Youtube de la empresa el 10 de diciembre.

Cinco personas serán elegidas como las ganadoras para ganar $2.500 viendo películas de Navidad.