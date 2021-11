Niña de 11 años es la única sobreviviente a choque de avión en Michigan

Un avión se estrelló el sábado en Michigan, en un accidente que mató a 4 adultos, así como a 2 perros y la única sobreviviente fue una niña de 11 años.

Un avión bimotor se estrelló mientras estaba aterrizando en Beaver Island, en el lago Michigan, de acuerdo con los reportes.

Entre los pasajeros se encontraba el papá de la niña, así como otros dos adultos y el piloto, sin embargo la única sobreviviente fue la pequeña de 11 años, quien tiene heridas graves y está siendo tratada en un hospital.

A través de Twitter, la Guardia Costera de Estados Unidos reportó que la menor y un adulto fueron rescatados de la aeronave, sin embargo, solo la pequeña sobrevivió.

The helicopter crew members landed and offered assistance and were able to hoist and transport an 11-year-old-female and a male adult to McLaren Hospital in Petoskey, MI. Chest compressions were being conducted on the 11-year-old in route to the hospital.