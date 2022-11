La temporada de Halloween no solo fue de esparcimiento y diversión en la ciudad de Raleigh, pues un operativo de la policía dejó más de 60 arrestos.

Se trató de la campaña 'Booze It And Lose It' que implementó la policía de la capital de Carolina del Norte durante una semana. El objetivo era evitar que personas en estado de ebriedad, o bajo los efectos de alguna droga, estuvieran manejando.

El operativo se implementó desde una semana antes de la noche de Halloween y hasta esa fecha. En total, 62 personas fueron arrestadas a lo largo de la ciudad de Raleigh.

Sin embargo, la campaña también derivó en 193 cargos relacionados con drogas y 48 citaciones para comparecer en la corte por manejar en exceso de velocidad.

Tras la ajetreada actividad de los agentes de la policía, la semana dejó una suma de 820 cargos formulados gracias a 'Booze It And Lose It'.

La campaña corrió a la par de una muy similar implementada por la oficina del gobernador, Roy Cooper, a lo largo de todo el estado. La intención fue disminuir el número de fallecidos por accidentes automovilísticos.

Tras el operativo de Halloween y los arrestos que dejó, la policía de Raleigh confirmó que harán algo similar para la temporada de fiestas decembrinas. Por lo que esperan que los automovilistas manejen de forma segura.

