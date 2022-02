Ya han pasado 22 años desde la desaparición de una niña en Carolina del Norte, y el FBI sigue juntando pistas mientras su familia se sigue haciendo las mismas preguntas.

Fue el Día de San Valentín del 2000, cuando Asha Degree, de entonces nueve años, desapareció de su casa ubicada en el condado de Cleveland.

De acuerdo a la información del FBI, la estudiante de cuarto grado se fue en medio de la noche.

"Todavía creo que mi hija está viva. No creo que esté muerta. Y sé que alguien sabe algo”, señaló su madre Iquilla Degree.

“No estoy tan loca como para pensar que una niña de nueve años puede desaparecer en el aire", añadió.

Versiones de testigos apuntaron a que la vieron caminando por la carretera 18, a pocos kilómetros de la casa.

Otro señaló que la niña se subió a un automóvil con rumbo desconocido.

Cabe recordar que un año después de su desaparición, la mochila de Asha fue hallada en un sitio de construcción a 30 millas de distancia del lugar donde fue vista por última vez.

Dentro de la mochila se encontró una camiseta del concierto de New Kids On The Block, que, de acuerdo a las autoridades, no le pertenecía.

A pesar de que ya pasaron más de dos décadas, el FBI continúa investigando el caso.

De igual forma, se publicó una fotografía actualizada de Asha con la progresión de la edad, mostrando como se vería hoy en día con 29 años de edad.

“Esperamos y rezamos para que haya tenido una vida medianamente decente de todos modos, aunque no pudimos criarla”, comentó la madre de Asha al FBI.

"Nos hemos perdido todo. Pero no me importa. Si ella entrara por la puerta en este momento, no me importaría lo que me perdí. Todo lo que quiero hacer es verla".

Hay una recompensa de $45,000 para cualquier persona que de información que conduzca a su paradero.