La policía está buscando a un hombre responsable de asesinar a una mujer tras una discusión en un estacionamiento de Fayetteville, en Carolina del Norte.

De acuerdo con los reportes de la policía, la mujer fue encontrada con heridas de bala dentro de un vehículo en un estacionamiento de un complejo de departamentos el domingo por la mañana.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Fayetteville, la mujer fue pronunciada muerta en el lugar y su identidad no ha sido revelada, pues aún no han logrado confirmarla.

Las autoridades locales dijeron que darán a conocer más detalles del incidente conforme los vayan teniendo.

Además, pidieron que cualquier persona con información del caso o del hombre que asesinó a la mujer tras una discusión en un estacionamiento de departamentos de Fayetteville, se pongan en contacto con el detective R. Vernon al (910) 729-2525.

|Homicide|

12:01 am, shooting along the 3400 block of Gardner St. Adult female shot; ID is pending NOK notification. A disturbance lead to a male shooting the victim. Suspect fled in a vehicle.

Send tips to Det R. Vernon (910) 729-2525 or Crimestoppers at https://t.co/jgc6gWbjEi. pic.twitter.com/2zduaTiszo