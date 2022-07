La donación de sangre es un problema en muchos lados, pues no hay una cultura para realiza esto. Sin embargo hay personas que están dispuestas a hacerlo, así que aquí te mostramos los lugares donde puedes donar sangre en Greensboro.

Clínicas para donar sangre en Greensboro

En esta región existen cuatro lugares donde puedes realizar donación y aquí te los presentamos.

Greensboro Red Cross

1501 Yanceyville St, Greensboro, NC 27405

Horarios: Lunes y martes de 11:00 AM a 7:00 PM; miércoles a domingo (excepto jueves) de 8:00 AM a 4:00 PM y jueves de 10:30 AM a 18:30 PM.

OneBlood

616 Pasteur Dr, Greensboro, NC 27403

Horario: Miércoles y jueves de 10:00 AM a 8:00 PM; viernes y sábado 7:30 AM a 5:00 PM, resto de la semana cerrado.

CSL Plasma

2920 Randleman Rd Suite B, Greensboro, NC 27406

Horarios: lunes a viernes de 7:00 AM a 7:00 PM; sábado y domingo de 7:00 AM a 3:00 PM.

BioLife Plasma Services

1409 Yanceyville St A, Greensboro, NC 27405

Horarios: Lunes de 10:00 AM a 7:30 PM; martes a viernes de 6:00 AM a 7:30 PM; sábado de 7:00 AM a 3:00 PM y domingo de 8:00 AM a 3:00 PM.

