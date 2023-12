El tradicional mercado Sweet Union Flea Market o popularmente conocido como “La pulga” de Monroe, es un concurrido espacio abierto desde la década de los 80, donde cada semana cientos de familias compran y venden todo tipo de productos, una trayectoria histórica que terminará súbitamente este año, ya que el 31 de diciembre este lugar cerrará sus puertas.

Desde 1982, ‘La pulga’ de Monroe se lleva a cabo en el edificio 4420 Highway 74 West, Monroe, NC 28110. Un espacio donde, todos los fines de semana, más de 300 vendedores asisten para ofrecer sus productos de temporada, incluyendo a comerciantes latinos, una comunidad que tuvo un crecimiento importante en este espacio y representan a casi el 90 % de los vendedores.

El 19 de noviembre los vendedores del mercado recibieron la noticia sobre el cierre del local. Desde entonces, algunos comerciantes han manifestado su malestar debido a que ya habían invertido en mercancía para Navidad y Día de Reyes. Temen no venderla y luego quedar sin un espacio para comerciar y sin recuperar su capital.

“Lo que no se me hace propio es que nos hayan dicho esto con un poco más de un mes de anticipación, cuando en otros lugares dan al menos unos tres meses o seis… y a mí me afecta de manera drástica, porque no me lo esperaba y ya no tengo dinero para pagar mis cuentas, mi alquiler y mis trámites y todo lo que cubría con mis ventas, porque dos días antes de enterarme yo hice una orden de más de $4,000 para invertir. De haber sabido esto no la habría hecho”, comentó Mirna Rodríguez a La Noticia.