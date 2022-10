A medida que crece la población latina de Carolina del Norte, también crece la influencia de la comunidad en el estado. Ese fue el tema de discusión durante el panel de EQUALibrium Live: “La creciente influencia de los latinos en el área de Charlotte”. El evento, en el Museo de Historia de Charlotte, fue organizado por Charlotte Talks como parte de la serie de conversaciones públicas de la radio WFAE producida por su equipo de Raza y Equidad (Race and Equity).

Los latinos son el segmento demográfico de más rápido crecimiento en Carolina del Norte y ahora superan a más de 1.1 millones de personas. En el condado de Mecklenburg, donde residen 170,000 latinos, el crecimiento ha creado una comunidad más fuerte, según dijo el panelista José Hernández París, director de la Coalición Latinoamericana.

“Somos conocidos por ser una comunidad trabajadora, pero no solo eso, estamos trayendo una fuerza laboral profesional a Charlotte que nos está permitiendo competir a nivel nacional e internacional”, dijo Hernández París. “Creo que el crecimiento de Charlotte comenzó con la construcción de la torre del Bank of America, cuando empezamos a traer muchos trabajadores . … Me di cuenta en ese momento, Charlotte no es la misma que solía ser. Es mejor”.

La conversación comunitaria, moderada por WFAE y La Noticia, exploró el impacto económico, cultural y político de los latinos en Charlotte.

Comunidad latina en Charlotte: una prueba de superación

El público escucha el panel de EQUILibrium LIVE sobre la influencia latina en el Museo de Historia de Charlotte. - Foto: Jeff Cravotta

Rocio González, directora ejecutiva del Women's Business Center of Charlotte, enfatizó el espíritu empresarial como una cualidad imprescindible en la comunidad. En el contexto inmigrante, González describió una dedicación a superar las barreras profesionales.

“Los miembros de la comunidad latina que están sobrecalificados ––tienen un título, tienen mucho conocimiento–– una vez que ingresan a la fuerza laboral, se convierten en expertos en ese oficio. Y una vez que ven que pueden entender el negocio profundamente, se ven dueños de ese negocio”, dijo.

Para los inmigrantes, ese espíritu empresarial también es una señal de resiliencia, explicó Federico Ríos, subdirector de la Oficina de Equidad, Movilidad e Integración de Inmigrantes de Charlotte.

“Estás hablando de individuos que están muy traumatizados por cualquier experiencia que los llevó a dejar todo lo que han conocido”, dijo Ríos. “Y de alguna manera, en cuestión de meses, tienen un empleo remunerado, mantienen a su familia y crean oportunidades para otros. Esa es la historia de inmigrantes que conozco”.

Mayoría de latinos en Carolina del Norte nacieron en Estados Unidos

En Carolina del Norte, sin embargo, más del 60 % de los latinos nacieron en Estados Unidos. González señaló que gran parte del crecimiento de la población latina de Carolina del Norte está relacionado con las tendencias nacionales.

“Hay muchos latinos bilingües nacidos en Estados Unidos que se mudan a Charlotte y Carolina del Norte en general. Entonces, cuando pensamos en que Charlotte sea latina en 2030, quiero que estén felices porque hay muchas más similitudes que diferencias que tenemos”, dijo.

Con la votación a mitad de legislatura en menos de un mes, Lennin Caro, del Camino Research Institute, dijo que es importante recordar que la comunidad latina no es un monolito.

“Hay muchas ideologías diversas dentro de la comunidad latina y eso es genial porque así es más rica”, dijo Caro. “Con suerte, si más latinos participan en la votación, podemos hacer que los demócratas y republicanos presten atención a la comunidad latina, para que podamos tener un mayor impacto”.

La conversación completa de EQUALibrium LIVE se transmitirá el lunes 17 de octubre en Charlotte Talks en WFAE 90.7.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.