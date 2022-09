Maheder Yohannes describe Etiopía como un país con 13 meses de sol.

“Tenemos 12 meses que son 30 días”, dijo Yohannes, sentada en el restaurante etíope Abugida en Central Avenue. “Y hay un mes adicional que tiene cinco o seis días - seis si es un año bisiesto, cinco días si es un año normal”.

Ese decimotercer mes termina este fin de semana y así parte Meskerem, el primer mes del calendario de Etiopía, y el 2015, el año oficial en el sistema de calendario etíope.

Al igual que el calendario gregoriano, que se usa en la mayoría del mundo, el calendario etíope se basa en el año de nacimiento de Jesucristo. Pero diferentes cálculos han separado los calendarios por unos siete años y ocho meses.

Para las familias etíopes y eritreas, el Año Nuevo, conocido como Enkutatash en amárico, es un momento para reunirse. Para la diáspora, es una forma de reconectarse, explicó Meki Shewangizaw, quien cofundó Tesfa Ethiopia con Yohannes.

La organización sin fines de lucro apoya la educación de jóvenes en Etiopía y organiza reuniones mensuales en Charlotte.

Maheder Yohannes, a la izquierda, y Meki Shewangizaw se sientan en el restaurante Abugida, donde comenzaron a planificar Tesfa Ethiopia en 2018.

“La gente siempre dice cuando se muda aquí lo aislada que se siente, lo cual tiene sentido. En Etiopía, las personas están más cercanas”, dijo Shewangizaw. “Comenzamos Tesfa solo con Maheder y yo. Luego, cuando lo anunciamos, la gente se nos acercó y nos dijo: ¿cómo podemos unirnos? Esa fue la parte más conmovedora”.

La diáspora se reunirá el sábado en el Centro Cultural e Internacional de Midwood (Midwood International and Cultural Center) para una celebración patrocinada por Tesfa y la Asociación de la Comunidad Etíope de Charlotte (Ethiopian Community Association of Charlotte).

Promover y honrar cultura

Yohannes dijo que el objetivo es traer un pedazo de Etiopía a la Ciudad Reina.

“La comunidad etíope/eritrea está creciendo en Charlotte y es necesario unirse para celebrar estas cosas. Simplemente para estar en contacto con nuestras raices y nuestra cultura de forma familiar”, dijo Yohannes. “Los niños aquí que nunca han regresado a Etiopía pueden tener esa experiencia aquí mismo en Charlotte sin tener que ir a ningún lado”.

El día incluirá comidas tradicionales, música, baile y una ceremonia de café, organizada por la madre de Shewangizaw.

La fiesta incluirá algunas comidas tradicionales de Etiopía. - Foto: Kayla Young

“Es como un trabajo de amor. Diría yo que así son muchas de nuestras tradiciones. Se centra en la familia y consume mucho tiempo, pero en el buen sentido porque nos conectamos socialmente de verdad”, dijo Shewangizaw.

Para capturar la diversidad de Etiopía y Eritrea, Yohannes dijo que tendrán música de diferentes grupos étnicos. Ella anticipa ser una de las primeras en la pista de baile.

"Me encanta. Me hace bien bailar”, dijo Yohannes. “[Shewangizaw] puede testificar, soy el primero en levantarse y bailar”.

“Y yo soy el último”, dijo Shewangizaw.

La celebración es de 2 a 6 p.m. y los entradas cuestan $10 por persona. Las ganancias del evento apoyarán la educación de los jóvenes en Etiopía.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia con Report for America. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.