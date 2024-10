Como “una isla de basura flotante en medio del océano”. Así fue descrita la Isla de Puerto Rico por el comediante, Tony Hinchcliffe, durante un evento de campaña de Donald Trump en Nueva York el domingo 27 de octubre. Esto provocó una fuerte ola de reacciones dentro y fuera de la isla. En Charlotte la enérgica respuesta de los puertorriqueños también fue notable.

En entrevista con La Noticia, varios puertorriqueños expresaron su indignación, uniéndose a las voces de sus compatriotas, que han reaccionado no solo a este comentario, sino también a la continua retórica antiinmigrante que persiste en el discurso público.

“Es una retórica difamatoria y de intolerancia”

Irlanda Ruiz, una abogada, escritora y defensora de la discapacidad, quien emigró de Puerto Rico hace solo ocho años, comentó:

“Lamentablemente, además de ser expresiones totalmente desacertadas y racistas, es una retórica difamatoria y de intolerancia, que lo que busca es crear discordia. Es una retórica a la que lamentablemente ya estamos acostumbrados a escuchar. Yo me siento ofendida, porque como a nosotros, que somos ciudadanos puertorriqueños, estadounidenses, que contribuimos y somos parte del país y que somos seres humanos, como nos dices, que somos basura. Es intolerable, pero no me sorprende porque hemos vivido cosas similares, muchos insultos y no solo a nosotros, sino a toda la comunidad latina en general”.

Las palabras de Tony Hinchcliffe en el Madison Square Garden fueron: “Hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Creo que se llama Puerto Rico”. El comentario fue seguido de una serie de risas y aplausos de la audiencia.

En ese mismo espacio, el comediante agregó que a los latinos “les encanta hacer bebés”, lo que también fue celebrado por los asistentes al evento.

“Es desacertado, vergonzoso y demuestra lo que hay y lo que es él, porque no me van a decir que eso era un chiste, porque eso no era un evento de comedia, esa era una reunión oficial de un partido político. Así que eso fue dicho con toda la intención. Es lo que opinan de nosotros. Así que tenemos que demostrar que no lo somos”, añadió Ruíz.

“Cuando vayamos a las urnas tenemos que acordarnos del odio que nos tienen”

De padre ecuatoriano y madre puertorriqueña, el activista y fotógrafo Héctor Vaca Cruz, también compartió su indignación. Recordó como el expresidente, Donald Trump ha expresado discursos con una retórica antiinmigrante y como en el 2017 tildó a la isla como “sucia”, a sus residentes “pobres” y lanzó rollos de papel a sobrevivientes de la catástrofe causada por el huracán María.

“Ayer me pasé todo el día con tanta rabia que me dolía el pecho. Este señor ha mostrado el odio que le tiene a la comunidad latina y el no haber dicho nada sobre estos comentarios durante esa reunión para aclarar, es una forma de aceptar esa opinión y cuando vayamos a las urnas tenemos que acordarnos del odio que nos tienen. No solo a los puertorriqueños, sino a todos los latinos”, comentó.

“Es una falta de respeto enorme”

Esther Ramírez-Pevney, quien es dueña E&A productions y una de las organizadoras del Festival Puertorriqueño de Las Carolinas, destacó los aportes de los puertorriqueños al país.

“Entiendo ese tipo de comedia porque también me críe en Nueva York, pero decir que los puertorriqueños son basura, para mí es una falta de respeto enorme y más en una tarima en donde lo que se va es a pedir votos para quien va a representar la nación… Que haya puertorriqueños que se sientan cómodos con este tipo de comedia es una desgracia. Aquí hay una línea que se cruzó y el boricua que no se pare, diga presente y se dé a respetar, dice mucho más de ellos que de cualquier otra cosa”, manifestó.

“Fue una puñalada en la espalda”

Por su parte, Alba Colon-Nieves, quien también es dueña E&A productions y una de las organizadoras del Festival Puertorriqueño de Las Carolinas, expresó un profundo desasosiego, describiendo el momento como "terrible", "chocante" y “descalificantes” para su identidad.

“No me esperaba una cosa así. Fue una puñalada en la espalda. Tener ese tipo de gente, que se expresan de esa forma de los inmigrantes y que nos tildan de esa manera, es denigrante. Y reaccionamos como cualquier otro inmigrante, porque aunque seamos de territorio estadounidense, tenemos nuestra cultura diferente y Puerto Rico es mi patria”, dijo.

“No describe, ni define lo que es nuestra idiosincrasia como pueblo”

Danny Busquetts, quien llegó a Charlotte en 2008 y desde entonces se dedica a labores como pastor, ofreció un enfoque diferente, sugiriendo que los comentarios podrían haber sido malinterpretados, pero no representan a Puerto Rico, su tierra natal.

"Una cosa es la percepción de la persona y otra la realidad. De pronto fue su experiencia en su vida, o en una ida a Puerto Rico, pero eso no describe, ni define lo que es nuestra idiosincrasia como pueblo. Una persona que tiene una forma de pensar y hacer las cosas diferentes, que lo haya hecho público, no lo considero correcto, pero no creo que esto afecte la campaña, siendo la opinión de alguien que participó allí. No es la opinión del presidente o del partido", dijo.

Añadió: "Estamos un país de libertad de expresión y cada quien es libre de expresarse, pero no creo que esto afecte como tal, porque es como cuando tú pones un anuncio en la radio y en la radio dicen, ‘esta estación no se identifica con las opiniones que acaban de escuchar en este programa’, y esto lo hacen porque cada cual tiene su percepción y saca lo que tiene en su corazón. A mí, en lo personal, no me afecta", expresó.

