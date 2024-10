Gabriel Guerra, un joven venezolano, es uno de los 10 finalistas que busca un puesto en la Junta Escolar de Charlotte-Mecklenburg para ser el nuevo asesor estudiantil del 2025. Es el único candidato latino y contó a La Noticia como su historia, marcada por la inmigración y la ayuda a la comunidad, lo convierte en un aspirante excepcional para ayudar a los estudiantes inmigrantes de CMS.

El joven estudiante relata que su migración no fue fácil. Tenía solo 9 años cuando en el 2017 sus padres, Josmar y Dalilis decidieron dejar atrás su país de origen en búsqueda de un mejor futuro. Sin embargo, ni él ni sus dos hermanos menores sabían que ese viaje que hicieron de Puerto Ordaz a Charlotte era sin retorno.

“Fue bastante impactante, no solo llegar aquí, sino también dejar todo allá en nuestro país. Nosotros, me refiero a mis hermanos, no sabíamos que íbamos a vivir aquí... Y al principio fue un shock. No fue nada fácil y no teníamos casi nada. Literalmente, nuestra casa no tenía nada y fue a través de la comunidad de nuestra iglesia y de comedores populares que pudimos tener cosas. Esto impactó en el agradecimiento que comenzamos a tener con todos los que nos ayudaron, y me motivó a querer ayudar yo también algún día”, contó a La Noticia.