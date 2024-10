En el condado de Mecklenburg los latinos representan el 6 % de la totalidad de votantes al ser cerca de 48,500 electores. Sin embargo, en la papeleta solo dos candidatos se identifican como latinos. Una de ellas es Susan Rodríguez-McDowell, quien se postula para la reelección como comisionada del condado de Mecklenburg por el Distrito 6.

Proveniente de una familia con raíces latinas, de Cuba y Puerto Rico, Rodríguez-McDowell se crio en un ambiente en el cual el trabajo y los valores como “la familia, el respeto y la inclusión” deben ser el eje central de sus decisiones. Y esto ha guiado sus pasos personales, profesionales y políticos.

"Busco maneras de representar a la comunidad"

Susan Rodríguez-McDowell tiene más de ocho años de experiencia en operaciones y cargos directivos. Además, cuenta con estudios y experiencia en artes y en consejería y es empresaria. Esta combinación de habilidades le ha permitido, a su juicio, desarrollar un enfoque integral hacia el liderazgo, la creatividad y la empatía. Y aunque hasta el 2016 no tenía intereses políticos, se animó a postularse como comisionada del condado de Mecklenburg por el Distrito 6, cuando notó que quien ejercía ese cargo, Bill James, tenía fuertes críticas en contra de la comunidad inmigrante indocumentada.

“Yo no estaba muy involucrada en la política. Pero encontré bastante disruptivo al candidato elegido en el 2016 y decidí involucrarme de la forma más básica. Era bastante ‘trumpy’ antes de que se volviera popular y no representaba mis valores y para mí fue un llamado de atención para involucrarme en la política. Así que comencé a organizar distritos con el Partido Demócrata. Luego, a través de ese trabajo, algunas personas dijeron que creían que sería una gran candidata. Me postulé en el 2018 y vencí al titular, que llevaba 22 años en el cargo, y era un republicano muy racista y misógino”, dijo a La Noticia.

En el 2018, se convirtió en la segunda persona con raíces latinas en ocupar un cargo de elección popular en Charlotte.

“Estoy muy orgullosa de ser latina y me gusta enfocarme en la comunidad latina porque es muy importante para mí. Busco maneras de representar a la comunidad, y siento que ellos me han acogido y apoyado. Y es fantástico ser una de las únicas funcionarias electas con herencia latina en todo el estado. Sin embargo, no somos muchos y necesitamos más representación”, comentó Rodríguez-McDowell, quien espera ser reelegida en las próximas elecciones.

La Noticia: ¿Qué papel juega la cultura latina en tu visión para el desarrollo de Mecklenburg?

Susan Rodríguez-McDowell: Influye en la manera en que tomo las decisiones y abogo por las personas. Soy una defensora de las personas, no solo de los latinos, sino de todos, porque creo que muchos comparten los mismos problemas como la vivienda asequible, atención médica, servicios sociales, salud mental y la violencia doméstica.

¿Qué estrategias utiliza para promover la inclusión de los latinos?

Lo que trato de hacer es asegurarme de que tengamos servicios bilingües y que tengamos personas con representación cultural, porque realmente se necesita gente que entienda las diferentes culturas. En el condado estamos tratando de contratar personas de diferentes culturas. Y no solo la comunidad latina, sino también de otras comunidades… Queremos que entren personas que conozcan la cultura latina, pero que también sean parte de ella. Es algo a lo que le doy visibilidad.

Además, una de las cosas de las que estoy muy orgullosa es que soy la presidenta de la Junta de Comisionados del Condado del Comité de Desarrollo Económico. Y uno de nuestros enfoques son las pequeñas empresas minoritarias Esto incluye negocios latinos y de otras minorías, por lo que tratamos de llevar los recursos a ellos para que puedan hacer crecer sus negocios, todo tipo de negocios.

También tenemos mentores que ayudan a negocios de habla hispana a crecer. Que les ayuden, con su plan de negocio, a solicitar préstamos del condado y otras entidades. Me emociona que, a través de mi cargo, soy parte de estos esfuerzos.

¿Cómo ha influido tu experiencia personal en tu trabajo como comisionada?

Mi trayectoria es perfecta para ser comisionada del condado. La Comisión del Condado realmente se trata de servir a las personas y tratar de mejorar sus vidas. Hacemos cosas relacionadas con la salud mental, los servicios sociales, la salud pública; somos financiadores de la educación y del medio ambiente, limpiando el entorno y preservando espacios verdes, parques y senderos. Esto se alinea con mis intereses y pasiones. Así que sirvo en temas como el bienestar infantil, la violencia doméstica y tratando de ayudar a las personas que necesitan asistencia en nuestra comunidad.

¿Qué has aprendido de la cultura latina?

Vengo de una familia muy trabajadora y el trabajo duro es extremadamente importante para mí. Es algo que se refleja en mi ética laboral. No creo que haya nadie que trabaje más duro que los latinos, y no puedo imaginar nuestra comunidad sin los latinos. Creo que la cultura, me encanta: la música, la cultura, la comida, como todas esas cosas que realmente disfruto. La calidez y el cariño de la gente.

¿Hay algo más que te gustaría agregar?

Una de las cosas que me molesta en este momento es que nuestra comunidad está siendo utilizada como chivo expiatorio por el Partido Republicano, incluso por mi oponente, quienes dicen cosas sobre cómo los inmigrantes son la causa de todos los problemas en la comunidad, como la falta de vivienda asequible, sobre el crimen y es algo que me ofende. Entonces, cuando hablan de deportación, están diciendo que quieren deshacerse de nosotros, no están valorando el aporte de los latinos. Quiero decir, si no tuviéramos a la comunidad latina, nuestro Producto Interno Bruto (PIB) sería mucho más bajo y no se estarían construyendo cosas.