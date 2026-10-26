Cinco investigaciones por homicidio y tres accidentes de tránsito con víctimas mortales dejaron un saldo de nueve fallecidos entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, según reportes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). Una tercera parte de las víctimas son latinas, incluyendo a una niña de 6 años.

El fin de semana más violento del año

Charlotte vivió el fin de semana más violento del 2026, según su registro histórico de homicidios. Hubo al menos nueve fallecidos en distintos sectores de la ciudad entre el 23 y el 25 de octubre. Los incidentes incluyeron tiroteos, un atropello con fuga y dos colisiones en las que estuvieron involucradas motocicletas.

La violencia también cobró la vida de menores de edad. Una niña de 6 años murió después de ser atropellada por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena, mientras que un joven de 19 años y un adolescente de 16 fallecieron en un tiroteo ocurrido en el sector de Steele Creek.

Tiroteos dejaron cinco personas muertas en Charlotte

El CMPD informó sobre cuatro investigaciones por homicidio. Los casos ocurrieron en los sectores de Steele Creek y University City y las víctimas fueron:

Ariel Isaac Rodríguez Pineda, de 19 años, y un adolescente de 16 años: ambos murieron en un tiroteo en el 10000 Ridge Creek Drive. Los oficiales llegaron poco antes de las 4:00 a.m. del 25 de octubre y encontraron a cuatro personas con heridas de bala. En este hecho, otras dos personas resultaron heridas. Luis Martínez, un joven latino de 19 años que sufrió heridas graves, y un menor de 16 años que se encuentra fuera de peligro.

Zachary Howie, de 35 años, murió tras recibir un disparo en el bloque 700 High Meadow Lane, en Steele Creek, durante la madrugada del 24 de octubre.

Abdullah Hamid, de 52 años, falleció después de recibir un disparo en 16000 Simril Court, también en Steele Creek. El incidente ocurrió alrededor de las 5:27 p.m. del sábado 24 de octubre

Thomas McDonald, de 47 años, murió por heridas de bala en 10000 Altliff Court, en University City. Esto ocurrió alrededor de las 11:03 p.m. del sábado 24 de octubre. CMPD identificó a Andrea Cole, de 25 años, como sospechosa.

Atropellos y accidentes automovilísticos dejan cuatro muertos

Adicionalmente, CMPD informó sobre fallecimientos reportados en accidentes de tránsito. Las víctimas mortales son:

Mariana Espinoza, de 6 años, murió después de ser atropellada por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar. El accidente ocurrió el viernes 23 de octubre, luego de que la niña se bajara del autobús escolar y cruzara la calle en la intersección con Lanecrest Drive y Barrington Drive. Actualmente, se busca al responsable y a un Mercedes-Benz C250 gris.

Wildt Hardin, de 21 años, murió tras una colisión entre su motocicleta y un Chevrolet Blazer. El accidente ocurrió el viernes 23 de octubre, alrededor de las 8:32 p.m., en 2300 de Wilkinson Boulevard. La investigación indica que Hardin circulaba a alta velocidad cuando, Lanaija Brown, de 26 años, colisionó mientras hacía un giro a la izquierda. La mujer permaneció en el lugar y no estaba bajo los efectos de sustancias.

Rodney Ewing Quinn, de 66 años, y Dana Asbill Osborne, de 63 años, murieron en un accidente entre su motocicleta y un Honda Pilot el 24 de octubre, alrededor de las 6:34 p.m. Según CMPD, el conductor del Honda, José Salas Tzompaxtle, de 36 años, intentó incorporarse a la vía desde una entrada privada sin ceder el paso. Los dos ocupantes fueron expulsados del vehículo y murieron en el lugar.

Tzompaxtle presentó señales de estar bajo los efectos de sustancias; fue arrestado y enfrenta dos cargos de muerte por vehículo motorizado en grado de delito grave. José Salas conducía sin licencia y actualmente existe una orden de retención migratoria en su contra, según los datos de la Oficina del Alguacil de Mecklenburg.

CMPD pide información sobre los casos

Las autoridades mantienen abiertas varias de las investigaciones y solicitan la colaboración de quienes hayan presenciado los hechos o tengan información que permita esclarecerlos. Para reportar: