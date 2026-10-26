Mariana Espinoza, una niña de raíces latinas de seis años, falleció tras ser atropellada por un conductor que huyó de la escena en Charlotte. El accidente ocurrió el 23 de octubre en el área de Barrington Drive. Ahora, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) pide ayuda para conseguir al responsable.

Atropello con fuga acaba con la vida de una niña

Alrededor de las 3:21 p.m. del viernes 23 de octubre, oficiales de CMPD respondieron a un accidente en 7000 de Barrington Drive, cerca del complejo de apartamentos Sharon Pines. Al llegar, encontraron a una niña atropellada por un vehículo. La identificaron como Mariana Espinoza.

Según la investigación preliminar, la niña cruzaba Barrington Drive, a la altura de la intersección con Lanecrest Drive, cuando fue impactada. Según testigos, la pequeña regresaba de la escuela Devonshire Elementary School en el bus escolar.

Luego del incidente, el conductor huyó y la pequeña fue trasladada a un hospital cercano con graves heridas. El 24 de octubre las autoridades notificaron que Mariana falleció debido a las lesiones sufridas en el accidente.

Policía busca al conductor que huyó

Actualmente, la investigación del accidente continúa y las autoridades buscan información que permita identificar el vehículo involucrado y a su conductor.

Según el CMPD, el vehículo se trata de un Mercedes-Benz C250 gris, modelo 2012 a 2015, que presenta las siguientes características:

Techo corredizo (sunroof).

Daños considerables en la parrilla delantera.

Rines negros.

Tapa de combustible negra o mate.

Matrícula temporal.

En esta investigación participan detectivas de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves y oficiales del Grupo de Trabajo contra la Conducción Bajo los Efectos del Alcohol para dar con el responsable.

Cualquier información sobre el vehículo que se comunique con el detective Worthy al 704-432-2169, extensión 4.

extensión 4. También pueden proporcionar información de manera anónima a través de Crime Stoppers al 704-334-1600 (anónimo)

(anónimo) O mediante el sitio web Charlotte Crime Stoppers.

Familia pide apoyo para gastos médicos y funerarios

Tras la muerte de Mariana, allegados a la familia iniciaron una campaña en GoFundMe para afrontar los gastos funerarios.

“Lamentablemente, Mariana perdió la vida, dejando un inmenso dolor en el corazón de su familia. En estos momentos tan difíciles, sus seres queridos necesitan apoyo para cubrir los gastos médicos y funerarios”, señala la publicación.

Para apoyar esta campaña, visita el siguiente enlace.