Muchas personas pierden sus casos de asilo por errores que pueden evitarse fácilmente. Desafortunadamente, este tipo de equivocaciones puede afectar su sueño de reconstruir su vida en Estados Unidos y en algunos casos podría recibir una orden de deportación y verse obligado a volver a su país.

Uno de estos errores es enviar su solicitud de asilo al sitio equivocado. Equivocación que, según la abogada de inmigración, Sharon Dove, es más común de lo que se piensa, sobre todo cuando la persona tiene un caso en una Corte de Inmigración. Sin embargo, explica que hay casos que son más graves que otros. Uno de ellos es cuando se deja pasar un año sin haber confirmado que los servicios de inmigración recibieron su petición de asilo.

Esto le pasó a Mariana, quien emigró de Venezuela a Carolina del Norte en mayo del 2022. Confiada en que contaban con un año para presentar su petición de asilo, esperó hasta septiembre de ese año para presentarla.

“Me asesoré con lo que escuchaba de otros latinos que han emigrado antes y decidí que yo misma enviaría mi solicitud, entonces llené una parte por internet y la otra a mano. Comencé a responder con ayuda de un traductor de internet y así fue que llené la planilla. Cuando me tocó enviarla coloqué la primera dirección que vi por internet, que era en California, pero nunca tuve respuesta”, comentó a La Noticia.

USCIS podría rechazar su petición por presentación incorrecta

“Si envía su solicitud, petición o solicitud al lugar de presentación incorrecto, podemos rechazarla por presentarla incorrectamente y devolvérsela para que la vuelva a presentar”, señala el portal web de USCIS.

Sin embargo, este no fue el caso de Mariana, quien dejó pasar cinco meses sin tener la confirmación por USCIS del recibo de solicitud y más de un año de haber llegado a Estados Unidos. “A estas alturas, ya no estoy ni segura de sí entregué en USCIS o en otra agencia de inmigración. No tengo cómo confirmar, por eso comencé otra vez a llenar las planillas”, añadió.

“Recomiendo a quienes llenan sus planillas, revisar las instrucciones y sub instrucciones en el sitio web del servicio de inmigración, porque, además, se cambia constantemente la ubicación de donde debe someter la solicitud de asilo y es por esto que un error común es que la personas no presente su solicitud de asilo en el lugar correcto.”, comentó la abogada de inmigración, Sharon Dove.

Agregó:

“Las regulaciones de inmigración proporcionan una excepción al plazo de presentación de un año si alguien no cumplió con el plazo de un año porque su solicitud de asilo fue rechazada por USCIS por no haberse presentado correctamente y/o devuelto para correcciones. Para calificar para esta excepción, el solicitante debe volver a presentar su solicitud dentro de un período razonable después de que la solicitud fue rechazada o devuelta”.

Aclaró que para ello es necesario tener una correspondencia previa de USCIS sobre el rechazo de la solicitud para que realice correcciones. Sin embargo, actualmente existen demoras para estas notificaciones. Por lo que insistió en revisar las plantillas antes de enviarlas.

Dove es la actual directora del Programa de Justicia para Inmigrantes del Centro de Apoyo Legal de Charlotte. Este se encuentra ubicado en 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212 y se centra en brindar asistencia legal individual en casos migratorios.

“Es muy difícil para una persona que no es abogada, llenar la aplicación, porque se requiere del uso de términos legales complicados. Por eso, es recomendable tener representación legal. También hay que prestar atención a los detalles y evitar errores en la medida de lo posible”, comentó Dove.

Hay más personas enviando su petición de asilo al sitio equivocado

Constantemente USCIS realiza cambios en los formularios I-589 sobre el sitio en el cual este debe presentarse. Estos varían dependiendo del estado en el cual viva el solicitante de asilo y si se enfrenta o no un proceso de deportación ante la Corte de Inmigración.

En el caso de Carolina del Norte, estos solían enviarse a uno de los Centros de Servicios de Inmigración en Texas, pero si está ante un proceso con una Corte de Inmigración, además de presentar el Formulario i-589 ante este tribunal y tenía que presentarlo en USCIS. Algo que muchos solicitantes de asilo desconocían y dejaban pasar más de un año sin realizar la petición.

“Tengo un cliente que me dijo hace poco, que no presentó su solicitud de asilo a tiempo (en el primer año), porque su audiencia en la Corte de Inmigración no fue convocada por más de un año y desafortunadamente esa no es una buena razón para presentar su solicitud de asilo fuera del plazo. Incluso en su aviso de comparecencia se le explicó a esta persona que debía presentar su solicitud dentro de un año. Entonces, es posible que usted no entienda el significado de este formulario, pero eso no es una excusa, porque los tribunales sí prestan atención a estos plazos y puede perder su posibilidad de solicitar asilo”, comentó la abogada.

De acuerdo con la profesional, los cambios en los sitios de presentación tienen una incidencia en que aumente el número de casos de personas que envíen su caso de asilo a los lugares equivocados y aunque en algunos casos, estos formularios pueden ser remitidos a los sitios correctos, no sucede siempre y a ellos se suma que estos documentos podrían extraviarse en las oficinas de envío.

Si es de Carolina del Norte, ¿dónde debe presentar su solicitud de asilo?

El 31 de mayo, USCIS anunció cambios en el lugar de presentación de las solicitudes de asilo, así como los requisitos para ciertas peticiones. Con estos cambios, hay más posibilidades de que usted pueda presentar su solicitud en línea si vive en determinados estados. Carolina del Norte es uno de ellos.

Sin embargo, no todos los solicitantes van a poder utilizar este servicio de envío de solicitudes. Hay excepciones que ameritan que su petición deba ser enviada a un Centro de Servicio de Inmigración o ante el Centro de Investigaciones de Asilo ubicado en Atlanta.

Usted tendrá que enviar su petición a la localidad Segura (Lockbox) de USCIS en Chicago, sí:

Tiene un caso ante la corte de inmigración y ya recibió un aviso de comparecencia o NTA por sus siglas en inglés.

o NTA por sus siglas en inglés. Tuvo un caso en la corte de inmigración en el pasado y el juez decidió “rechazar” (“dismiss”, en inglés) su caso .

. Es un menor no acompañado.

En cambio, tendrá que enviar su petición al Centro de Investigaciones de Atlanta, sí:

Presenta dos solicitudes simultáneas de asilo. Una en la cual usted es el solicitante principal en su Formulario I-589 y otra como solicitante dependiente en el Formulario I-589 de su cónyuge o padre.

de asilo. Una en la cual usted es el solicitante principal en su Formulario I-589 y otra como solicitante dependiente en el Formulario I-589 de su cónyuge o padre. Perdió relación con el solicitante principal de su Formulario I-589 por fallecimiento, divorcio o cumplió 21 años de edad, razones que no le permiten ajustar sus estatus a residente permanente legal.

de su Formulario I-589 por fallecimiento, divorcio o cumplió 21 años de edad, razones que no le permiten ajustar sus estatus a residente permanente legal. Presentó anteriormente un Formulario I-589 con USCIS y su caso fue denegado, desestimado o usted lo retiro

¿Qué hacer si USCIS no confirma que recibió su petición?

Después de que la persona presenta el formulario I-589 ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, el siguiente paso es que le llegue una carta de confirmación de recibo de petición y una con una cita para que le tomen sus datos biométricos. Sin embargo, muchas veces cuando se envían los documentos queda la duda sobre si su formulario llegó o no y cuando, para poder iniciar su reloj migratorio, el cual mide el periodo en el cual su caso ha estado pendiente.

En estos casos, USCIS aclara en su portal web, que si ya usted envió su petición de asilo (por correo), no debe enviar otra petición vía online. También señala que existen alternativas gratuitas para hacer un seguimiento y confirmar si su solicitud fue entregada.

Esta alternativa es la Planilla G-1145, donde debe ingresar sus apellidos, nombres, correo electrónico y número telefónico para recibir la confirmación, anexe este formulario a la primera página de su petición y envíela a las localidades seguras de USCIS (Lockbox), de preferencia en la misma que envió su solicitud de asilo, si es el caso.

Una vez que se reciba esta documentación, USCIS tiene un plazo de 24 horas para notificarle sobre el recibo de documentación por mensajería de texto o en su correo electrónico.

Otra alternativa es llamar, en español, al Centro Nacional de Servicio al Cliente al 1-800-375-5283.

Noticias que podrían interesarte: