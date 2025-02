Una madre venezolana en Charlotte vive con una cuenta regresiva en mente: en menos de dos meses perderá su Estatus de Protección Temporal (TPS) y deberá tomar una difícil decisión. Regresar a un país donde la situación política, la inseguridad y falta de recursos la obligó a huir, conseguir los fondos que no tiene para explorar alternativas legales (con la incertidumbre de su aprobación), o arriesgar la estabilidad de su familia buscando nuevas oportunidades en países desconocidos.

Este artículo es parte de una serie de La Noticia. En ella en se recopilan diversos testimonios sobre el impacto de la cancelación del TPS en las familias de Charlotte. Esta medida afecta a los beneficiarios de 2023 y fue oficializada en el registro federal, con un plazo de 60 días. Este vence el 7 de abril de este año.

Emigró con la esperanza de un mejor futuro para sus hijos

Inés (nombre ficticio para proteger su identidad), pensaba que su mayor preocupación era llevar el sustento a casa y la crianza del menor de sus hijos, quien tiene autismo. Sin embargo, el 29 de enero todo cambió. Ese día, ella, al igual que miles de venezolanos, despertó y al ingresar a sus redes sociales se encontró con la amarga sorpresa de que en la noche anterior la administración de Donald Trump había revocado el TPS para Venezuela.

“Tomé este anuncio con angustia y con tristeza porque vengo de una situación difícil, buscando una alternativa para la familia, un futuro y lamentablemente ahora nos vemos en desesperación e incertidumbre sobre qué va a pasar”, dijo a La Noticia.

Su migración de Venezuela a Estados Unidos es el reflejo del desencanto a un país que no le ofrecía oportunidades a su familia y donde padecía las consecuencias de la crisis económica, política, social y de inseguridad

“Vinimos porque mi hija ya estaba aquí, llegó en el 2021, y la otra razón principal fue porque mi hijo es autista. En Venezuela no teníamos los medios para ofrecerle oportunidades a él. Incluso en la escuela no lo recibían para estudiar por su condición o por falta de cupos, me decían. Además, mi esposo murió y me quedé sola. Durante esta emergencia, fuimos al hospital y no había oxígeno, tuvimos que ir a otros dos sitios para que lo atendieran, pero murió y me quedé sola. Aparte la violencia, algo que no ha mejorado”, contó.

“Llegamos a hacer lo que está en nuestras vías legales, como trabajar”

Desde que se mudó a Charlotte en julio de 2023, Inés relata que siente mayor estabilidad. Su hijo asiste a la escuela, recibe terapias y ha progresado a nivel educativo. Ese mismo año, en diciembre, solicitó TPS. Lamenta que, a pesar de sus esfuerzos por seguir un camino legal y trabajar duro, muchos migrantes como ella sean catalogados injustamente como criminales o miembros del “Tren de Aragua”.

“No es justo. Se supone que cuando a ti te dan un documento, un permiso de trabajo, como un TPS, debe haber un chequeo previo, un filtro, donde ellos confirmen que no somos criminales, no tenemos antecedentes. Somos venezolanos que llegamos a hacer lo que está en nuestras vías legales, como trabajar y así lo hicimos”, añadió.

Enfrenta una difícil decisión tras la revocación del TPS

Para esta madre venezolana, es irónico que sea la presencia de grupos criminales de los que huyó, los que ahora la hagan sentir señalada como una persona que merece la deportación. Esta situación la ha obligado a preguntarse qué decisión debe tomar: Buscar diferentes vías legales o regresar a Venezuela.

“No tengo los recursos disponibles para hablar con un abogado. Estoy buscando organizaciones donde no sea tan costosa la consulta y ver qué opciones puedo tener, ya sea asilo, visas, pero mi situación honestamente no sé qué aplica o qué podría hacer y me la vivo entre angustia y zozobra pidiéndoles a Dios que pase algo favorable para nosotros o que lo rectifiquen y que mantengan el TPS para quienes, como nosotros, no hemos cometido ningún delito, porque en Venezuela la situación no ha mejorado, los problemas por los que me vine, siguen”, cerró.

Añadió que, al igual que ella y su hijo menor, su hija de 24 años también perderá el TPS en septiembre de este año. Aseguró que continúa buscando una solución para toda su familia.

