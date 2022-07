En Asheville hay un sinfín de historias de latinos que pasaron múltiples penurias antes de vivir el sueño americano, como el caso de Marta Gálvez, una mujer salvadoreña que con base en trabajo duro y mucho esfuerzo logró sacar adelante a su familia.

Te puede interesar:

Pero Marta sabe que como su caso, hay decenas más que poco a poco llegan al país en busca de un mejor futuro, por esa razón, ella vende pupusas, un platillo típico de su país con el cual logran recaudar fondos para ayudar a esas familias que tanto lo necesitan.

Marta Gálvez tiene casi dos décadas viviendo en Asheville, ella llegó porque su marido buscó un hogar y una forma de vida mucho mejor que en El Salvador, pero su historia tiene un punto que nunca olvida, fue la única que logró llegar a su destino de todos los que intentaron.

“Yo llegué a Asheville porque mi esposo ya tenía 13 años, él me mandó a traer por tierra, mi travesía fue muy grande, es muy dolorosa, me siento bendecida por llegar aquí, siempre me ha gustado ayudar a la comunidad a pesar de que no tengo un trabajo, tengo 19 años de estar aquí, me traje dos de mis hijos de El Salvador”, dijo a La Noticia Marta Gálvez.

Un par de sus hijos ya están en Asheville, pero uno decidió quedarse en El Salvador, ya que estudio una carrera, tiene 30 años y es soltero. Los otros dos, una hija de 28 y otro varón de 26 son parte de su orgullo.

Además, la comunidad mexicana es la que más convive con Marta, quien incluso ya tiene el acento y hasta la han nombrado parte de ellos, detalle que llena de orgullo a esta mujer trabajadora e incansable.

Para Marta, convivir con la comunidad mexicana le ha dejado grandes amigos, además que es parte de su vida diaria y la han arropado al grado que hasta habla como ellos.

Una vez que su esposo se estableció, Marta intentó llegar por tierra al país, pero en la frontera se topó con agentes migratorios, quienes apresaron a toda la caravana que venía, en su mayoría, mexicanos.

Además de eso, el calor del desierto, la persecución de la que fue víctima y otros factores, hicieron que Marta casi desistiera de su misión de llegar al lado de su esposo, pero un golpe de suerte le ayudó encontrarse con él.

“Sufrí mucho en mi camino para llegar acá, llegó un momento en el que pensé que no iba a salir de donde estaba. Mis hijos me preocupaban, pensé que iba a morir en el desierto y nadie se iba a dar cuenta. Migración nos siguió, nos corretearon y agarraron a todos los que venían conmigo, todos eran mexicanos excepto yo. A todos los deportaron, pero excepto a mi, ya que me encerraron y le dije que iba con mi esposo. Ellos me pidieron el número, le pidieron dinero para el autobús, yo les decía que me quería regresar a El Salvador, pero por algo Dios me mandó para acá a ayudar a la comunidad”, explicó