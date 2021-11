El Día de Muertos es una fecha para recordar a las personas que han fallecido y para esperar su regreso por unos momentos a este plano. Aunque es una tradición mexicana, se ha popularizado y cada vez más personas la adoptan. Tal es el caso de la Policía de Chicago, quienes le pusieron un altar por el Día de Muertos a la oficial fallecida Ella French.

Y es que este es un recordatorio de que más allá de la muerte, las personas no olvidamos a nuestros seres queridos y a quienes dejaron una marca en esta vida.

Fue a través de redes sociales que el Departamento de Policía de Chicago mostró las fotografías del tributo que le rindieron a su compañera, en donde además de una imagen de la oficial, se podían leer frases como "Di su nombre: Ella French" y "Nunca olvidaremos a la oficial Ella French".

El altar fue colocado afuera de las oficinas del Distrito 8 y este fue organizado por la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago.

El altar por el Día de Muertos a Ella French hecho por la Policía de Chicago contó con todos los elementos, desde velitas, flores de cempasúchil, papel picado, hasta un poco de pan y una bebida.

La oficial Ella French, quien tenía 3 años siendo policía, murió el pasado agosto durante un enfrentamiento en el vecindario de West Englewood.

.@ChicagoOEMC Dispatcher Keith Thornton organized and dedicated a Day of the Dead altar outside of @ChicagoCAPS08 to remember Officer Ella French. She truly will never be forgotten. #CPDMediaCar pic.twitter.com/SWjlFVfSAw