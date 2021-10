La presentadora de noticias de Atlanta, Jovita Moore, murió a los 53 años.

Jovita trabajaba en WSB-TV, quienes anunciaron la muerte de la periodista a través de sus redes sociales.

It is with a broken heart that we announce the passing of our beloved Jovita Moore. Please keep her children, her mother and her entire Channel 2 family in your prayers today 💔 https://t.co/TPmCZw2qDr pic.twitter.com/WeASLYfu4b