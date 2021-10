Cerca de las 11:10 AM dos policías de Doral fueron heridos durante un tiroteo en Miami.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió frente a la sede la policía Miami-Dade, en NW 92nd Avenue y NW 24th Street.

Según Ray Valdés, portavoz de la policía de Doral, un hombre perseguía a otro en un vehículo, pero este se salió de control y chocó contra un árbol.

El sujeto que chocó salió del automóvil y abrió fuego a los oficiales que estaban cerca.

Por otra parte, dos agentes resultaron heridos, uno recibió una bala en el pecho, la pierna y el brazo, mientras que el segundo oficial recibió una herida en la mejilla, ambos fueron trasladados a hospitales locales y ninguno recibió heridas que pusieran en peligro sus vidas.

Según CBS, la persona que era perseguida buscaba llegar a la sede de la policía por su seguridad y fue detenido para ser tratado como testigo y ser interrogado.

Debido al incidente, la policía pidió evitar el área, pues había afectaciones en el tránsito, además, algunos servicios fueron cerrados hasta nuevo aviso.

Due to the ongoing police investigation near MDPD Headquarters Building, backgrounds, fingerprints, records and additional services rendered at our HQ facility, Midwest District Station and Central Records Bureau are closed until further notice. https://t.co/MUftRGGkeu pic.twitter.com/2WOVbbHfwg