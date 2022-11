Durante la vigésimo sexta entrega de los prestigiosos EPPY Awards, LaNoticia.com fue acreedora al premio: Mejor Sitio Web de un Periódico Latino en Estados Unidos.

La revista Editor & Publisher dio a conocer el 31 de octubre a los ganadores de los premios EPPY 2022. Durante la entrega, La Noticia quedó en segundo lugar en la categoría Mejor Sitio Web de un Semanario (entre medios en inglés y español), y segundo lugar en la categoría Mejor Reportaje sobre Negocios, por el editorial: “Premio Nobel: Los inmigrantes no quitan empleo a los nativos”.

EPPY Awards

Los EPPY™ Awards son considerados en la industria como los premios más prestigiosos a la extraordinaria labor de los mejores medios de comunicación digital a nivel nacional.

Gigantes de la industria como: CNN, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post y The Newmark Graduate School of Journalism son solo algunas de las organizaciones de noticias que en el pasado han sido reconocidas con un EPPY.

Sobre La Noticia

Creada en 1997, La Noticia es una organización de noticias que trabaja constantemente para tener los mejores contenidos en español.

Desde el año 2015, La Noticia es el medio de comunicación en español con más premios acumulados en el país, al reunir en sus manos 172 Premios José Martí, entregados durante las convenciones anuales de la Asociación Nacional de Publicaciones en Español (NAHP).

El premio EPPY 2022, es una muestra de que en La Noticia seguimos los estándares más altos de la industria. Nuestro equipo de profesionales trabaja incansablemente para mantenerlo bien informado.

La Noticia cuenta con 25 años de experiencia, una galardonada página web: LaNoticia.com, cuatro ediciones impresas en las áreas de: Charlotte, la Triada, el Triángulo y las Montañas. Ofreceremos cuatro newsletters (Noticias, Charlotte, Primera Fila, y Vida Sana) y seis canales de redes sociales al servicio del público en línea: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest y Telegram.