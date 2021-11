Un sorprendente hallazgo fue hecho este martes, luego de que las autoridades de Wisconsin extrajeran del agua una canoa que se presume es de hace 1,200 años.

La recuperación de la canoa ha sido descrita como un momento histórico por los historiadores locales, pues podría tratarse del objeto más antiguo conservado dentro del agua en Wisconsin.

De acuerdo con los arqueólogos marítimos de la Sociedad Histórica de Wisconsin, la canoa está hecha de madera y fue sacada del lago Mendota, unos meses después de que se enteraran de su existencia en junio de este año.

La canoa fue sacada del agua a unos 30 pies, con la ayuda de la Oficina del Alguacil del condado de Dane.

La balsa fue llevada a la Instalación de Preservación del Archivo del Estado de Wisconsin y colocada en una tina de almacenamiento hecha a medida para protegerla del deterioro.

HISTORIC MOMENT: @WisHistory maritime archaeologists recovered historic dugout wood canoe from bottom of Lake Mendota today, just few months after learning of its existence in June 2021. Carbon dating indicates that vessel is approximately 1,200 years old. #WisconsinHistory pic.twitter.com/FNRq3OjSwS

— WIHistoricalSociety (@WisHistory) November 3, 2021