Para Kyle Velediaz sentarse con su familia a ver el fútbol no es una novedad, todo lo contrario, es una tradición. Sin embargo, el partido del 26 de noviembre no era rutinario. Era la copa mundial de fútbol que se juega cada cuatro años, los dos equipos en disputa eran Argentina vs. México, y este es el último campeonato donde participará la estrella Lionel Messi. Todos los factores se alinearon para esta familia latina devota al balompié.

La Copa Mundial de Fútbol ha sido impacientemente esperada por millones, pero especialmente por los latinos. La comunidad abarca más de 68% de los telespectadores de este deporte en Estados Unidos y, se hizo notar, durante el partido entre Argentina vs. México que gracias a 8.9 millones de espectadores rompió el récord del juego más visto en español.

El fútbol rompe barreras generacionales

En casa de Kyle, el amor al juego sobrepasa las líneas generacionales, sus padres Monserrat García y Omar Velediaz le inculcaron la devoción al deporte a temprana edad. Cuando le preguntas a qué edad le empezó a gustar el deporte, Kyle responde dudoso, “a los cuatro años, ¿creo?. Empecé a jugar en un equipo en primer año de primaria”.

Este amor puebla a la familia entera. Su papá, Omar Velediaz, emigró de México a Estados Unidos en 1989, y muchas de sus memorias más íntimas están conectadas al deporte.

“Me enamoré del fútbol cuando vi al jugador delantero de la selección mexicana, Luis Hernández. Mis hermanos jugaban fútbol, mi papá también, cuando me mudé a California, todos mis amigos eran latinos y siempre jugábamos fútbol en la escuela cuando salíamos de recreo, en las tardes”, recordó.

Después de unos años, Omar y su familia se mudaron a Carolina del Norte. Explica que encontrar una comunidad de amantes al deporte no fue difícil. “Ha sido muy fácil porque un gran número de mexicanos jugamos fútbol o nos gusta el fútbol”. En Carolina del Norte, los mexicanos abarcan 54% de la comunidad latina.

“Yo creo que hay deportes que mueven fronteras, el fútbol es uno de ellos”, explica Omar.

Cada quien juega su rol. Monserrat García, la madre de Kyle, es la entrenadora de la familia. “Mi mamá siempre ha tenido equipos desde pequeña, ella era coach, traía equipos, siempre andábamos de allá para acá. Incluso en un carro siempre íbamos como 15 para jugar porque éramos de recursos bajos. Para no tener a los niños en la calle, mi mamá siempre se los llevaba. Y eso creció en mí. Y creo que eso siguió conmigo y lo voy a seguir haciendo hasta que yo pueda”.

Monserrat dice que tiene como 20 hijos “adoptados”, que son su familia. “Mi casa es para todos. Y aunque el partido de Argentina vs. México solo lo estamos viendo entre nosotros, te aseguro que somos más de 20 y siempre están en casa”.

Monserrat organizó el equipo de fútbol comunitario de mujeres Monarcas, en el cual su cuñada, Zee Ventura Velediaz, juega desde pequeña. “Primero empezó con los hombres, con mis hermanos. Y después se penetró con los niños, y ahora con las mujeres. Monarcas siempre ha sido el nombre”, explica Zee. “El nombre es por las mariposas. Las Monarcas empiezan en México, y migran para Estados Unidos”.

Kyle fue descubierto por una agencia y va a tener la oportunidad de ir a España para presentarse a las pruebas de selección de fútbol de Barcelona y Español.

El soccer establece una conexión cultural

Betina Cutaia Wilkinson, profesora de la Universidad de Wake Forest y experta en Activismo Deportivo, explica que en el estado hay muchos inmigrantes de diferentes nacionalidades, pero el deporte es un recordatorio de la identidad latina.

“En los países latinoamericanos el fútbol es un deporte esencial. En Argentina, por ejemplo, con todo lo que está pasando políticamente, el ver a Messi jugar nos llena de esperanza”, dice la experta.

El empeño de los latinos en ver la copa ha sido una gran inversión para Telemundo, que obtuvo los derechos de transmisión en español de la copa mundial de FIFA del año 2015 al 2022 y durante el partido del sábado ocupó el puesto número uno por audiencia en lugares como Los Angeles, Nueva York, Miami, entre otros.

La familia Velediaz es un ejemplo de muchos sobre cómo el envolvimiento comunitario, la identidad y el deporte están interconectados. Cutaia Wilkinson explica que la influencia generacional y el amor al deporte sirve de puente para los inmigrantes latinos, sin importar la generación, es una conexión cultural.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFDD y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFDD. This story is available in English on WFDD.