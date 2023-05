En México, la ciudad de León, Guanajuato, es conocida por su calidad en la fabricación de calzado, la cual es de exportada a muchos países del mundo. Sin embargo, quien iba a pensar que un joven empresario conocido como Latin Star, se convertiría en artífice de cientos de botas que utilizadas en las dos empresas más importantes de la lucha libre en el mundo: WWE y AEW.

Desde los siete años, José Guadalupe Sánchez Mora comenzó a practicar lucha grecorromana; más tarde inició con la lucha libre, para a sus 19 años viajar a la Ciudad de México, buscando su sueño, aunque no esperaba que tiempo después el destino lo llevaría por otro camino.

Comenzó entrenando en la Arena México, uno de los recintos más representativos de la lucha libre en aquel país. Ya que hacerlo en ese lugar podría permitir en algún momento, tal vez, debutar en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

“Ahí entre a entrenar con el profesor Arcángel. Ahí duré 2 años y luego me pasaron con el profesor Colombo (el segundo nivel de entrenamientos) y ahí duré 2 años. Comentó Latin Star para La Noticia.

Sin embargo, siempre es complicado vivir lejos de casa, aunque sea tu propio país. Latin Star es de León, Guanajuato y al estar viviendo solo en la Ciudad de México, los problemas económicos lo hicieron regresar un tiempo a su casa, pero eso le costó caro.

“Estar en un lugar lejos de tu casa y de tu familia es complicado, el dinero era muy escaso; me regresé a León a trabajar un rato y juntar. Cuando regresé ya no me quisieron dejar entrar con el profe Colombo, entonces me decían: 'tienes que empezar otra vez de abajo' y pues no pude hacerlo, porque era volver a gastar mucho y ni modo me regresé a León”. Comentó, el maquilero y luchador.

Empieza la aventura de fabricar calzado

Su primera experiencia con la venta de botas de lucha libre, se dio cuando aún estaba en la Ciudad de México, vendiendo algunas para ayudarse a solventar sus gastos y se empezó a adentrar a esta actividad.

“Tenía un amigo, que falleció hace 6 años, quien fabricaba botas de lucha libre. Me las enviaba y yo se las vendía a mis compañeros, esto fue en el 2013”. Dijo José, quien siguió mandando botas cuando tuvo que regresar a su ciudad.

Un poco desilusionado, pero con ganas de salir adelante, nunca pensó que regresar a su estado, el cual es famoso por la fabricación de calzado, iba a traer consigo grandes satisfacciones, pero no sin antes enfrentar algunos problemas.

El trabajo en la fabricación de botas le llegó por casualidad. (Foto: Latin Star)

“Cuando fallece mi amigo yo me quedo con la bronca porque había luchadores que ya me habían pagado sus botas, y yo ya le había pagado a mi amigo. Recordó que tuvo problemas para cumplir sus compromisos.

Pero con otro amigo llamado Martín Zavala hubo una asociación donde compraron maquinaria, pieles y todo lo necesario para seguir fabricando botas y cumplir con los pedidos.

Hubo muchas pruebas y errores, y tuvieron que trabajar mucho para empezar a hacerlas con la calidad necesaria.

“Yo sé como que el proceso de todo, o sea todo el proceso de la bota, pues yo lo sé. Pero así que realmente me haya metido en el tiempo que trabajaba con mi amigo, pues no, no era así, yo le ayudaba a cortar ahí muy raras veces le ayudaba a coser medio cocer, pero ya después de que tuve, ahora sí que el compromiso al 100%”. Comentó sobre la fabricación del calzado.

La fabricación de botas se hace con los mejores materiales. (Foto: Latin Star)

Sin embargo, las cosas no han sido sencillas, pues además de tener que aprender el oficio, ha tenido que luchar con envidias, pues otros fabricantes le pusieron el pie.

“Me han hecho miles de cosas malas, pero, pues, al final de cuentas, mientras trabajes bien, haga las cosas como deben ser, pues sigues en camino y eso es lo que me ha pasado, entonces sí hemos tenido muchos obstáculos, nos han metido el pie algunos fabricantes”.

Las botas mexicanas llegaron a Estados Unidos

Poco a poco empezó a mejorar su producto y se fue haciendo de un nombre, hasta ser reconocido especialmente en Estados Unidos.

“Cuando empecé a vender fuerte fue en Texas. Fíjate que aquí en México la verdad me es muy chistoso, casi no me compran luchadores mexicanos. Esto me costó mucho trabajo aprenderlo, nosotros vendemos una calidad, y luego no quieren pagar lo que cuesta”.

Fue así que sus principales clientes fueron luchadores estadounidenses, y al irse corriendo la voz, terminó fabricando calzado por innumerables gladiadores de empresas como WWE y AEW.

“El primer luchador que nos compró botas en Estados Unidos fue Lance Archer. Nos contactó por medio de Facebook. Yo no sabía a qué precio vendérselas, no sabía cómo cobrar el dólar, no sabía ni escribir inglés, ni leerlo”.

Posteriormente, lo contactó un mexicano conocido como Jesse Hernández, quien le pagó mucho más de lo que él vendía las botas, además de mostrarle que tenía que cotizar su trabajo, pues incluso era de mejor calidad que de algunas personas que fabricaban en Estados Unidos.

“Él me abrió los ojos, me dijo, 'te mandé $350, ahí tú vele en cuando puedes vender las botas acá’".

Fue así que comenzó a cotizar mejor su trabajo, pues pese a eso aún era una relación calidad-precio bastante accesible y de buen material, al grado que incluso llamó la atención de la empresa HighSpot, la cual vende artículos para coleccionistas y para luchadores, a quienes les ha vendido decenas de botas.

Latin Star ha realizado boras a luchadores de varias partes de Estados Unidos. (Foto: Latin Star)

Latin Star ha calzado grandes estrellas

Tras sus primeros trabajos, la voz se comenzó a correr entre varios luchadores de WWE, AEW e independientes, al grado que ha trabajado con Mickie James, Bayley, Lince Dorado, Mandy Rose, Sonya Deville, Nia Jax y varias estrellas más.

"Me empezaron a recomendar y de pronto ya le estaba haciendo botas a grandes estrellas de las empresas más importantes, como Christian Cage, Drew McIntyre, Bray Wyatt y otros".

Y aunque no se sabe si Randy Orton volverá a luchar, el propio luchador se ha contactado con Sánchez Mora para que haga su calzado-

“Me contactó y me dijo que quería que hiciera sus botas de regreso. Me dice que tiene una operación en el tobillo, entonces quiere como que un soporte para sus botas. Incluso él me va a mandar sus botas, que ha usado por 25 años. Para yo le fabrique unas iguales; imagínate tener unas botas de una persona de ese tamaño, de un luchador de ese calibre”. Comentó sobre las botas que está confeccionando para el luchador de WWE

El máximo éxito, que las botas llegaran a WrestleMania

En la edición 39 de WrestleMania, la cual se realizó en California, las botas de Latin Star estuvieron presentes y nada menos que con el retador al Campeonato Mundial Indiscutido WWE, Cody Rhodes, siendo éste uno de los mayores logros para el zapatero mexicano.

“Las botas de Cody Rodhes han sido de las mejores que hemos fabricado, son esas blancas con su logotipo a un lado, las que uso en WrestleMania, todas nuestras botas tienen una costura negra y si se ven, es que son mías”. Aseguró el joven mexicano.

Las botas que portó Cody Rhodes en WrestleMania fueron fabricadas por el mexicano (Foto: Latin Star/WWE)

Y el trabajo sigue, muchos luchadores le siguen escribiendo especialmente de Estados Unidos, algunos ya son clientes, pero otros son nuevos.

"A la semana recibimos como 10 órdenes, a veces qué los luchadores me piden dos o tres pares cada uno, mínimo a la semana son 5 pares; y nosotros se las tenemos que entregar entre 5 y 6 semanas".

Es raro que tome trabajos de luchadores mexicanos ya, pues no quieren pagar lo que pide, mientras que en Estados Unidos llega hasta venderlas en $800 dependiendo de diseño y materiales.

El sueño de fabricar botas de lucha libre a una leyenda

Latin Star ya ha trabajado con gladiadores actuales y veteranos, pero hay uno con quien le gustaría trabajar, aunque es algo complicado, pues ya está retirado.

"Me gustaría trabajar con Triple H, me gustaría llegar a él. Ya trabajé con Randy Orton, también con una leyenda como Ric Flair también, me gustaría hacerle las botas a Triple H de una última lucha. Aseguró Star como una de sus metas.

Decenas de luchadores en Estados Unidos han solicitado botas al mexicano. (Foto: Latin Star)

El mensaje para los latinos: "Siempre hazlo de corazón"

Nadie ubiera pensado que un pequeño taller en México sería tan importante para estrellas de talla internacional, pero para José Guadalupe Sánchez y su equipo la perseverancia ha dado frutos y ahora es reconocido internacionalmente.

“Fíjate que hay algo que a mí me ha funcionado mucho es hacer las cosas con pasión. Siempre digo que hagas lo que hagas, siempre hazlo con el corazón; no te rajes, aviéntate, no pasa de que él no y ese ya lo tienes asegurado. Entonces no hay cómo aferrarse a lo que quieres, este picar piedra, seguir adelante, porque, pues este negocio no es de un día para otro. O sea, me ha costado dinero, me ha costado así que lágrimas y sudor”. Finalizó el maquilero y luchador.

La historia de Latin Star muestra como la vida puede dar muchas vueltas y finalmente te puede llevar por un camino que no esperabas, pero que sí te puede dar muchas satisfacciones.

Podría interesarte: