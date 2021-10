La Niña, un fenómeno océano-atmosférico que se caracteriza por traer temperaturas más frías del promedio se acerca a Estados Unidos y por eso te diremos cómo afectará al clima del país.

Y es que, de acuerdo con los meteorólogos federales, es probable que llegue al territorio este invierno.

De acuerdo con un comunicado del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las condiciones de La Niña se han desarrollado y hay un 87 % de probabilidad de que llegue de diciembre del 2021 a febrero del 2022.

Es un patrón climático que ocurre en el Océano Pacífico cada algunos años y puede afectar el clima de todo el mundo, pero en Estados Unidos causa baja de temperaturas y lluvias, lo que puede provocar desde huracanes, tornados y hasta sequías.

De acuerdo con la NOAA, en Estados Unidos La Niña impacta principalmente con lluvia, nieve y en las temperaturas de América del Norte.

Con La Niña, en el sur del país, los inviernos suelen ser un poco más calientes y secos de lo normal, mientras que más fríos y húmedos en el norte del país y en Canadá.

En el noroeste del Pacífico, partes del medio oeste y los valles de Tennessee y Ohio, se pueden esperar más lluvias y nieves que en el resto de los inviernos.

Además, La Niña puede ocasionar una temporada de huracanes en el Atlántico.

La niña es un cambio en la circulación atmosférica global y junto a su contraparte El Niño, enfrían y calientan alternativamente grandes áreas del océano tropical, aproximadamente cada 2 a 7 años.

Así, por ejemplo, de acuerdo con Bloomberg, La Niña podría empeorar la temporada de incendios forestales en California.

La Niña is here! And for the second straight year, it is expected to last through the northern hemisphere winter. Find out more at the ENSO Blog!https://t.co/ErmvatEtjp pic.twitter.com/ZfakWfeJGW