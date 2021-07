Menos del 50 % de la población estadounidense y solo el 46 % de habitantes de Carolina del Norte están completamente vacunados contra el COVID-19; según cifras actualizadas el viernes 23 de julio por los CDC y NCDHHS. Por ello expertos piden a los no vacunados abstenerse de ir a lugares cerrados y concurridos.

“Lo que diría francamente es: si no está vacunado en este momento en Estados Unidos, no debería ir a un bar, probablemente no debería comer en un restaurante. Corre un gran riesgo de infectarse”, dijo el Dr. Jonathan Reiner, analista médico de CNN.

Los casos de coronavirus han aumentado en todo el país debido a bajas tasas de nuevas vacunaciones y el aumento de contagios por la variante Delta. En Carolina del Norte, el 80 % de casos nuevos son debidos a la variante Delta; y el 99 % de casos nuevos han ocurrido en personas que no están completamente vacunadas.

El Dr. Reiner dijo que si las personas no vacunadas siguen rechazando la vacunación, solo nos quedarán dos opciones para detener la propagación del virus: volver a cerrar los negocios o exigir que todos usen mascarillas, sin importar si ya están vacunados.

“La única forma de hacer que los no vacunados usen mascarilla es que todos usen mascarilla”, dijo Reiner.

En Carolina del Norte se reportaron 1,998 nuevos casos confirmados el viernes 23 de julio; más del doble de los 734 casos que se reportaron el lunes de esa misma semana.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, la tasa de nuevos casos de COVID-19 en la última semana aumentó al menos un 10 % en comparación con la semana anterior en 48 estados. En 34 de esos estados, la tasa de casos nuevos aumentó más del 50 %.

Para encontrar más información sobre la distribución de las vacunas en Carolina del Norte, visite Vacunate.nc.gov.

