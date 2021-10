Lynn Savage, una mujer de 70 años de edad, pasó una noche en prisión por romper las reglas anti COVID-19 de un hospital en Jacksonville en Florida; pues se negó a dejar sola a su hija que había sido sometida a una cirugía en el cerebro.

Las autoridades del hospital no permitían que nadie estuviera con los pacientes, esto para evitar conglomeraciones; sin embargo, la mujer no pudo dejar a su hija.

“Respaldo mis acciones al 100 por ciento. No lamento haber hecho que me sacaran de allí esposada”, explicó la mujer. " No podía en conciencia y corazón dejar su cama sin saber cómo iba a pasar la noche voluntariamente".

Su hija sufrió un derrame cerebral y tuvo que ser intervenida, por lo que la mujer estuvo con ella para intentar calmarla y reconfortarla. Sin embargo, llegó el momento en que les dijeron que no podía seguir ahí, pero se negó a irse.

"Tan pronto como me acerqué a la cama, vi que ella estaba bien. Con toda esta gente hablando y todas estas cosas sucediendo y (su hija) no lo entiende y no puede hablar, estaba frenética. La enfermera dijo que el horario de visita terminaba a las 19:00 horas y que tenía que irme y le dije que no me iba a ir. Dije 'quiero quedarme aquí con mi hija. ¿Puedes llamar al médico porque él es quien me quería aquí con ella' Y ella dijo que no, que no podían hacer eso, que las reglas covid del hospital decían que el horario de visita terminaba a las siete de la tarde”.