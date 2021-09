Una mujer causó una alarma de tiroteo en Alabama, luego de que llevó una escopeta a su acuerdo de divorcio.

El incidente sucedió este viernes en Homewood, cuando varias personas entraron en pánino al pensar que se trataba de un caso de tirador activo.

De acuerdo con las autoridades, la mujer entró a una oficina con la escopeta y los trabajadores corrieron a la parte trasera y llamaron al 911.

Según los reportes, no se trató de un tiroteo, sino que el devolver la escopeta era parte del acuerdo de divorcio de la mujer, quien dejó el arma en el mostrador y se fue.

Un medio local de Alabama informó que múltiples bomberos y policías estuvieron afuera del edificio en el Synovus Center, en la cuadra 800 de Shades Creek Parkway, y que incluso un hospital fue advertido de que estuvieran listos para recibir posibles víctimas.

Al incidente respondieron los departamentos de policía de Homewood, Vestavia Hills y Mountain Brook.

La Oficina del Alguacil del condado de Jefferson, Alabama, informó que no se trató de un tiroteo, sino de una mujer que devolvió una escopeta, como parte de su acuerdo de divorcio.

