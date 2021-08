El actor japonés Sonny Chiba (Shin'ichi Chiba), conocido por su papel de Hattori Hanzo en Kill Bill, murió por complicaciones de COVID-19, reportaron medios japoneses.

De acuerdo con Yahoo Japón, el actor murió a los 82 años en la ciudad de Kimitsu.

Según Yahoo Japón, el actor se contagió de Coronavirus a finales de julio y fue tratado sin la necesidad de hospitalización, sin embargo, tuvo neumonía y esta empeoró.

Sonny fue ingresado a un hospital el 8 de agosto donde recibió asistencia de oxígeno, pero ya no se recuperó.

A través de redes sociales, se ha lamentado la muerte del actor que participó en más de 200 proyectos como actor.

Losing one of my “tough guy” heroes and idols to Covid is heartbreaking. His movies are why I fell in love with the yakuza and hard boiled cop genre. He was a legend. #RIPSonnyChiba pic.twitter.com/eXUKWZLHK5