Hay cosas que no podemos controlar y que en ocasiones nos pueden llevar a tener gastos que no teníamos contemplados, desde un accidente hasta una enfermedad y ante un mundo lleno de imprevistos, se puede contar con un fondo de emergencias para hacerle frente a dichas situaciones sin quedarnos sin presupuesto y sin endeudarnos.

¿Qué es un fondo para emergencias?

Un fondo para emergencia es una reserva de dinero destinada a cubrir los gastos inesperados, por eso se le considera un "colchón", que ayuda a las personas a transitar el día a día con mayor seguridad y tranquilidad financiera.

Los fondos de emergencia no deben confundirse con los ahorros, pues estos no están destinados a metas cortas o a mediano plazo como viajes o compras por gusto, sino a tener dinero guardado y que no se toque, a menos que de verdad sea indispensable y, como su nombre lo dice, que se trata de una emergencia.

¿En qué caso se necesita un fondo de emergencias?

Siempre es importante tener un fondo de emergencias, pues nadie está exento a los imprevistos de la vida. Estos fondos ayudan para hacer desde reparaciones en el hogar hasta pagar gastos médicos no contemplados e incluso tener dinero reservado en caso de la pérdida repentina de empleo.

Tener un fondo reservado a los gastos imprevistos evita deudas y es una forma idónea de mantener una estabilidad financiera.

¿Cuánto dinero debe tener un fondo para emergencias?

El dinero depende de la cantidad de dinero que se gane al mes y de los gastos mensuales, pues los expertos recomiendan tener al menos tres meses de sueldo ahorrado, que podrían ayudar a cubrir todos los gastos diarios ante la pérdida del empleo.

Tras comenzar y haber ahorrado tres meses, se sugiere ahorrar seis meses e incluso hasta un año del salario, que podrían dar mucha mayor solvencia ante uno o varios imprevistos.

¿Cómo empezar un fondo para emergencias?

Realiza un presupuesto en el que identifiques los gastos mensuales esenciales y fija metas de ahorro específicas y alcanzables, como $500 o $1,000, que puedes ir aumentando gradualmente hasta conseguir la meta deseada. Calcula los gastos mensuales promedio y multiplica la cantidad por el número de meses a cubrir tomando en cuenta las recomendaciones anteriores. Abre una cuenta separada en la que evites la tentación de usar ese dinero. Establecer objetivos de ahorro mensuales y automatiza las transferencias a una cuenta de ahorros. ¡No te desanimes! Empieza poco a poco y, para ayudarte, puedes recortar gastos no esenciales y destinar esas cantidades al fondo de emergencias, por poco dinero que parezca, lo importante es ser consistente y crear el hábito. Utiliza los ingresos extras que recibas, como bonos, reembolsos de impuestos o regalos para aumentar tu fondo.

Una vez que hayas creado tu fondo de emergencias, se aconseja revisarlo regularmente y ajustarlo según las necesidades.

Un fondo de emergencia es más importante de lo que crees

Según una encuesta de Bankrate, cuando se enfrentan a un gasto inesperado de $1,000, más de un tercio de los estadounidenses pedirían prestado el dinero. Eso puede incluir reventar el saldo de sus tarjetas de crédito, pedir dinero a amigos o familiares o solicitar un préstamo personal. La mayoría no recurriría a ahorros en efectivo porque no los tienen, encontró el sitio web de finanzas personales.

Menos de la mitad de los estadounidenses, el 44 %, dicen que pueden permitirse el lujo de pagar un gasto de emergencia de $1,000 con sus ahorros, según la encuesta de Bankrate realizada en enero a más de 1,000 encuestados. Esta cifra es superior al 43 % registrado en el 2023, pero está al mismo nivel del 2022.