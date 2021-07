Un sargento de la oficina del alguacil del condado de Lubbock, Texas, murió el 15 de julio en un enfrentamiento policial ocurrido en Levelland.

El sargento Josh Bartlett y otros oficiales se enfrentaron a un hombre armado y atrincherado en una casa del pequeño pueblo de Texas..

The Associated Press detalló que el enfrentamiento también dejó a tres oficiales heridos, dos de ellos en estado grave.

Justices of the Peace and Constables Association confirmó en su página de Facebook el desarrollo de la balacera.

La asociación dijo que un oficial del condado de Lubbock y otro del condado de Hockley se encuentran en condición "crítica" tras el altercado.

The Associated Press dijo que Bartlett murió en un hospital del condado de Lubbock luego de haber sido trasladado por las heridas del enfrentamiento.

